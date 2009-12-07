Greenpeace Erdoğan'ı da yaşlandırdı

T24 - Başbakan Erdoğan’ı yaşlandırarak, iklim değişikliği için özür dileten Greenpeace yetkilileri “Amacımız Başbakan’ı kızdırmak değil. Biraz güldürüp konuyu düşündürmek ve çözüm için harekete geçmesini sağlamak. Başbakan’ın iklim değişikliğinden zarar gören fakir halklar için Kopenhag’a gidip ‘van minüt’ demesini istiyoruz” diyor.







GREENPEACE'İN DÜNYA LİDERLERİ İÇİN HAZIRLADIĞI AFİŞLER





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın iklim değişikliğine yol açan sera gazlarının önlenmesi için bir anlaşma imzalanması beklenen 7-18 Aralık’ta yapılacak Kopenhag Zirvesi’ne gitmesi için çağrıda bulunan Greenpeace Akdeniz Ofisi, Başbakan Erdoğan’ı ikna etmek için güldüren bir poster hazırladı. Poster Greenpeace’in ABD Başkanı Obama, Almanya Başbakanı Merkel, Fransa Başbakanı Sarkozy, İngiltere Başbakanı Brown gibi isimler için hazırlanan “Özür dilerim” projesinden esinlenerek tasarlandı.





Erdoğan’ı 20 yıl yaşlandırdılar

Greenpeace Akdeniz Ofisi tarafından hazırlanan posterde 2030 yılında saçları kırlaşmış ve dökülmüş, yüzünde kırışıklıklar artmış ve 20 yıl yaşlanmış Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, pişmanlık içinde “Özür dilerim” başlığıyla, “Kopenhag’da iklim değişikliğini önleme şansımız vardı ama maalesef hiçbir şey yapmadık” diyor. Greenpeace Akdeniz Ofisi Genel Direktörü Dr. Uygar Özesmi ve İletişim Birimi Yöneticisi Nevin Sungur posterin hazırlanışını VATAN’a şöyle anlattı: “Greenpeace posterlerde AB ülkeleri başbakanları ve ABD Başkanı’na özür diletti. Posterleri görünce aklımıza Türkiye’ye uyarlamak geldi. Başbakan Erdoğan’ı ofisimizde çalışan Greenpeace gönüllüsü bir grafiker arkadaşımız yaşlandırdı. Diğer liderlerin söylediği ” Özür dilerim “ metnini Türkçeleştirdik. Bilboard ve basın ilanları bizim için pahalı olabilir. Posterleri elimizin ulaştığı her yere asacağız. Umarız Başbakan bu posterleri görür ve 18 Aralık’ta 100’den fazla devlet başkanının katılacağı Kopenhag Zirvesi Genel Kurulu’na katılır. Amacımız Başbakan’ı kızdırmak değil. Kızarsa bu kendi bileceği bir iş. Ancak biz bu posterleri biraz gülüp iklim değişikliğinin çözümüne yönelik harekete geçmesi için hazırladık.”





“İklim için harekete geçmeli”

Greenpeace Akdeniz Enerji ve İklim Kampanyası sorumlusu Hilal Atıcı ise “Başbakan Erdoğan dünyada ezilen halklar için hassasiyet gösteriyorsa sera gazı salınımıyla değişen iklimden en çok etkilenen fakir halklar içinde hassas olmalı. Biz Başbakan Erdoğan’ı kahramanlığa davet ediyoruz. Başbakan bu kahramanlığı göstermek için 18 Aralık’ta Kopenhag’a gitmeli. Çözüm için kararlılık ve iradesini belirtmeli. Başbakan’ın genel kurula katılması ’Türkiye’nin bu sorundan ne kadar etkileneceğinin farkındayım. Obama, Merkel, Sarkozy gibi liderlere çözüm için baskı yapmaya gidiyorum’demek olacak. Yani Başbakan’dan ’iklim için van minüt’ demesini bekliyoruz” dedi.