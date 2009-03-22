Greenpeace çevreci arıyor!

29 Mart yerel seçimleri için çevreci adaylar arayan Greenpeace’e temiz enerji sözü veren aday sayısı 65’e ulaştı.



Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası Sorumlusu Hilal Atıcı, 29 Marttaki yerel seçimlerin, etrafa zehir saçıp sağlığı ve çevreyi tehdit edecek 47 kömür santralından kurtulmak için bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, "temiz enerji sözü veren" aday sayısının 65'e ulaştığını bildirdi.



Atıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kömürlü termik santralların küresel ısınmanın başlıca kaynağı olduğunu ve tüm dünyadaki enerji kaynaklı karbon salımlarının yüzde 41'ine tek başına kömürün neden olduğunu söyledi.



Kömür santrallarından kurtulmadan iklimin sağlığına kavuşmanın imkansız olduğunu ifade eden Atıcı, "Bu tabloya rağmen Türkiye'de 47 adet yeni kömür santralı projesine başlanıyor. Bu soluduğumuz havaya yaklaşık 115 milyon ton fazladan karbondioksidin karışması demek. Çoğunluğu ithal kömürle çalışacak bu santralların bazıları lisans almış durumda. Ülkemizin havasını, suyunu ve geleceğini korumak için bedelini çok ağır ödeyeceğimiz bu hataya seyirci kalmak istemiyoruz" dedi.



Bu kapsamda politikacılara, Türkiye'nin temiz enerjiye ve enerji verimliliğine layık olduğunu göstermek istediklerini ifade eden Atıcı, şöyle devam etti:



"29 Marttaki yerel seçimleri, etrafa zehir saçıp sağlığımızı ve çevremizi tehdit edecek 47 kömür santralından kurtulmak için bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Türkiye'de oy vermekten daha fazlasını yapmaya gücü olan vatandaşlar olarak, bütün parti adaylarından sorumluluk almalarını ve seçilirlerse temiz enerjiyi tercih edeceklerine dair söz vermelerini istiyoruz. Adaylar suya sabuna dokunmayan sözler vermek yerine bizi kömürün dehşet verici kirliliğinden korumayı taahhüt etmelidir. Bu kapsamda temiz enerji sözü veren aday sayımız 65'e ulaştı. Diğer tüm adayları da bekliyoruz."



Atıcı, ülke genelindeki diğer tüm adaylara "www.solukal.org" adresli internet sitesinden kampanyaya katılım için çağrıda bulunduklarını kaydetti.



Kılavuz da hazır



Atıcı, yerel seçimler yaklaşırken iklim değişikliği konusunda politika geliştirebilmeleri için belediye başkan adaylarına yönelik bir kılavuz hazırladıklarını hatırlatarak, kılavuzun ilk bölümünde iklim konusunda Türkiye'de yaygın olan "şehir efsaneleri"nin sorgulandığını söyledi.



Kılavuzun ikinci bölümünde ise belediyelerin nasıl bir politika yürütebileceğine ilişkin dünyadan örnekler ve yol haritalarının sunulduğu anlatan Atıcı, "Greenpeace'e söz vererek 'Güneş İçin Belediye Başkanları' bildirgesini imzalamış adayları ve henüz imzalamayanları internet sitemizden takip edebilirsiniz. Bu konuda tüm halkımızı daha bilinçli olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

