Greenpeace, Bolsonaro'yu dev heykelle protesto etti

Çevre örgütü Greenpeace, Brezilya Başkanı Jair Bolsonaro'nun heykelini yangınlarda büyük zarar gören Amazon Ormanları'na dikti.

Greenpeace aktivistleri, Brezilya Devlet Başkanı'nın son dönemde aldığı çevre politikalarını kınamak amacıyla geçen çarşamba Mato Grosso do Sul bölgesinde 4 metrelik bir heykelini dikti.

Euronews'in aktardığına göre; bölgedeki dünyanın en büyük sulak alanları ve UNESCO miras listesindeki Pantanal ormanlarının yüzde 12'si Ocak ve Ağustos 2020 arasında çıkan yangınlar nedeniyle tahrip olmuştu.

Greenpeace, bölgenin yangının kontrolünü özellikle zorlaştıran tarihi bir kuraklıktan etkilendiğini ve bölgede ağaçlar kesilerek açılan yeni tarım arazilerinin de çevre sorununu daha da büyüttüğünü belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 74'üncü oturumundaki açılış konuşmasında Amazon'un küresel mirasın bir parçası ve ülkedeki yağmur ormanlarının dünyanın akciğerleri olduğu söyleminin yanlış olduğunu söylemişti. Devlet Başkanı'nın bu söylemi büyük tepki çekmişti.