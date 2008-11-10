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Çevre

Greenpeace Almanya'yı birbirine kattı!

Fransa'dan Almanya'nın Gorleben kentine taşınan nükleer atıkların nakliyatına karşı çevreci gruplar ve göstericiler protesto eylemleri düzenledi.

10 Kasım 2008 02:00

Fransa'dan Almanya'nın Gorleben kentindeki ara depoya taşınan nükleer atıkların nakliyatına karşı çevreci grupların ve göstericilerin protesto eylemleri sürüyor.

Dannenberg tren istasyonundan ağır yük taşıyabilen vasıtalarla Gorleben'e götürülecek nükleer atıklar için 2 ayrı karayolunun seçilebileceği, yollardan birinin traktörlerle kapatılmış durumda olduğu bildirildi.

Bu arada Greenpeace çevre örgütü, Castor adı verilen eski taşıyıcıların yerine kullanılan yeni Fransız üretimi nükleer atık taşıyıcılarının daha fazla radyoaktif madde yaydığını açıkladı.
Dannenberg kentinde bugün açıklama yapan Greenpeace, örgüt olarak yaptıkları ölçümlerde, 2005 yılındaki nükleer atık nakliyatına göre çevrede yüzde 40 oranında daha fazla radyoaktif ışın tespit ettiklerini belirtti.

Bonn kentindeki Federal Demiryolları Dairesi'nin bir sözcüsü ise nakliyat sırasında tehlikeli maddelerle ilgili öngörülen sınır değerlerinin aşılmadığını söyledi.

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