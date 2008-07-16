Greenpeace Akdeniz'e açılıyor

Akdeniz’in yüzde 80’inden fazlası uluslararası sulardan oluşuyor. Bu sular herkes tarafından sömürülürken, hiç kimse tarafından korunmuyor. Oysa süre azalıyor, mavi yüzgeçli orkinosun yumurtlama ve beslenme alanları gibi kilit bölgelerin acil olarak geniş ölçekli bir deniz rezervleri ağına dahil edilmesi gerekiyor. Greenpeace, 2006’da rezerv ilan edilmesi gereken alanları gösteren bir harita yayınladı. Son iki yıldır Greenpeace’in üç gemisi de bu amaç için çalışıyor.



Greenpeace Akdeniz ofislerinin “Akdeniz’i Koruyoruz” projesi kapsamında Arctic Sunrise gemisi İtalya ve Yunanistan’ın ardından Türkiye’ye geliyor. Barselona Konvansiyonu, Akdeniz ülkelerine açık denizlerde rezerv oluşturma imkânı veriyor. Ülkelerin kâğıt üzerinde koruma alanı yaratma becerilerini, gerçek deniz rezervlerine dönüştürmesi çok önemli. Bu sayede dünya denizlerinde açık deniz rezervleri ağını geçekleştirmeye bir adım daha yaklaşılacak. Greenpeace “Yarın da balık istiyorsak, hemen bugün deniz rezervlerine ihtiyacımız var” diyor…



Atlas Dergisi

