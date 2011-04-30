-''GRBAVİTSA CANAVARI''NIN DAVASI BAŞLADI SARAYBOSNA (A.A) - 29.04.2011 - Bosna'daki savaş sırasında (1992-1995), Saraybosna'nın Grbavitsa, Vratsa ve Kovaçiçi semtlerinde kadın ve çocuklara uyguladığı işkenceden dolayı ''Grbavitsa Canavarı'' olarak adlandırılan Veselin Valohiç'in yargılanmasına başlandı. Saraybosna'daki Savaş Suçları Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Vaselin Vlahoviç'e karşı hazırlanan iddianameyi savcı Behaiya Krnyiç okudu. Bosna-Hersek Savcılığının şimdiye kadar hazırladığı ''en kapsamlı'' iddinamede, sanık aleyhine ifade veren 105 tanık, kendilerine yapılan işkenceleri ve tecavüzleri anlattı. İddianamede, Vlahoviç, Saraybosna'da işlenen çok sayıda cinayet, tecavüz, esir alma ve işkencelerin sorumlusu olarak gösteriliyor. İddianameye göre, Vlahoviç'in, 1992 yılının Mayıs ile Ağustos ayları arasında, Saraybosna'nın Grbavitsa, Vratsa ve Kovaçiçi semtlerinde 30 kişiyi katlettiği, onlarca kadına tecavüz ettiği ve bu kadınlardan eve kapattığı bazılarına ise aylarca tecavüz ettiğine yer verildi. Savcı Krnyiç, tanıkların ifadelerinde Vlahoviç'in savaş zamanında kendisini, Grbavitsa, Vratsa ve Kovaçiçi'de ''ölüm ve hayatın efendisi'' olarak tanıttığını belirterek, mahkemenin sanık hakkında en doğru kararı vereceğine inandığını vurguladı. ''Savaş suçlusu'' olarak yargılanan Vlahoviç ise hakkındaki iddiaları reddederek, bu suçları işlemediğini öne sürdü. Karadağ doğumlu Vlahoviç (42), geçen yıl İspanya'nın Alicante eyaletinde suç örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlarda hırsızlıktan yakalanmıştı. Bosna Hersek Savcılığının talebi üzerine 26 Ağustos 2010 tarihinde İspanya'dan Bosna Hersek'e iade edilen Vlahoviç'in işlediği savaş suçlarının çeşidi ve sayısının çokluğundan dolayı hakkındaki iddianamenin hazırlanması yaklaşık altı ay sürmüştü.