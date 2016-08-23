Grasshoppers - Fenerbahçe maçının yayınlanacağı kanal belli oldu

Grasshoppers- Fenerbahçe rövanş maçı öncesi Türk futbolseverlerin endişeli bekleyişi sona erdi.. Fenerbahçe'nin geçen hafta Ülker Stadı'nda 3-0 kazandığı maçın rövanşı televizyondan yayınlanacak.
Perşembe akşamı İsviçre'nin Zürih kentinde TSİ 20.00'de başlayacak olan mücadelenin yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz bilinmiyordu. Takımlarının UEFA Avrupa Ligi Play Off maçını TV karşısından izlemeyi planlayan Fenerbahçeliler'e müjdeli haber geldi. Grasshoppers-Fenerbahçe maçını Lig TV naklen yayınlayacak.