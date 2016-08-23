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Spor

Grasshoppers - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Mücadelenin yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz bilinmiyordu

23 Ağustos 2016 18:29

Grasshoppers Fenerbahçe maçına 2 gün kala zorlu 90 dakikanın yayıncısı belli oldu. Sarı-Lacivertli taraftarlar mücadeleyi izleyebilecek.

Grasshoppers-Fenerbahçe rövanş maçı öncesi Türk futbolseverlerin bekleyişi sona erdi. Fenerbahçe'nin geçen hafta Ülker Stadı'nda 3-0 kazandığı maçın rövanşı televizyondan yayınlanacak.

Perşembe akşamı İsviçre'nin Zürih kentinde TSİ 20.00'de başlayacak olan mücadelenin yayınlanıp yayınlanmayacağı henüz bilinmiyordu. Grasshoppers-Fenerbahçe maçını Lig TV naklen yayınlayacak.

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