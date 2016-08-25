Grasshoppers - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe, Grasshoppers karşısında UEFA Avrupa Ligi'nde tur peşinde bu akşam sahaya çıkıyor. Grasshoppers Fenerbahçe maçının ilk mücadelesinde sarı lacivertliler rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek bu akşam çıkacağı deplasman öncesinde avantaj kazandı. Grasshoppers Fenerbahçe maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'da başlayacak. Mücadele LİG TV kanalından yayınlanacak.

Fenerbahçe, 5. kez bu organizasyonda gruplara kalmak için mücadele edecek. Fenerbahçe, bu akşam 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında İsviçre’nin Grasshoppers takımı Zürih şehrindeki Letzigrund Stadı’nda TSİ 20.00’de oynanacak. Karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie yönetecek.

Fenerbahçe’de Alper Potuk cezasını tamamladığı için Grasshoppers karşısında forma giyebilecek. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Braga karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle UEFA tarafından 3 maç ceza alan Alper, iki Monaco ve ilk Grasshoppers maçında oynamayarak cezasını çekti. Alper, Teknik Direktör Dick Advocaat’ın şans vermesi durumunda 3 maç sonra Avrupa’da formasına kavuşacak. Sarı-Lacivertlilerde 30 Eylül’e kadar Avrupa kupalarındaki cezası bulunan Volkan Şen ise rövanşta sahada olamayacak. Fenerbahçe’de sakatlığı devam eden Josef de Souza’nın da forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe, Grasshoppers’ı elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi gruplarına 5. kez katılacak. Sistem değişikliğine gidilerek 2004-2005 sezonundan itibaren ilk tur yerine grup aşamasına geçilen organizasyonda sarı-lacivertli takım, daha önce 4 kez mücadele etti. Fenerbahçe, 2005-2006, 2009-2010, 2012-2013 ve 2015-2016 sezonlarında yer aldığı gruplardan üst tura çıkmayı başarmıştı.

Grasshoppers Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Grasshoppers Fenerbahçe maçı 25 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'da başlayacak. Mücadele LİG TV kanalından yayınlanacak. Bu sezon Fenerbahçe veya Şampiyonlar paketi almış üyeler bu mücadeleyi şifresiz olarak izleyebilecekler.

Spor Toto Süper Lig'e Medipol Başakşehir yenilgisiyle başlayan Fenerbahçe, İsviçre deplasmanından istediği skorla dönerek moral bulmak istiyor. Sarı-lacivertliler, bu akşam galip gelmesi ya da berabere kalmasının yanı sıra gol atması durumunda her türlü 3 farklı yenilgi de dahil, tur atlayan taraf olacak. Maç Grasshoppers'ın 3-0 üstünlüğüyle sona ererse, müsabakada on beşer dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da gol olmazsa tur atlayan ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

Fenerbahçe 208. Avrupa sınavında

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bu akşam Grasshoppers ile karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne dek yaptığı 207 maçta 75 galibiyet, 42 beraberlik ve 90 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe bu maçlarda rakip filelere 259 gol gönderirken, kalesinde 312 gol gördü. İstanbul temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 41 maçta 22 galibiyet elde etti. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında bu akşam İsviçre'nin Grasshoppers takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'daki 208. sınavına çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'nde 42. maç

Deplasman karnesi kötü

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında dış sahada yaptığı 104. maçın 59'unu kaybetti. Bugüne dek rakip sahada oynadığı 104 maçta 24 galibiyet elde eden, 21 maçta beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler 59 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli takım deplasman maçlarında 107 gol atarken, kalesinde 197 gol gördü.