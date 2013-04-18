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Kültür-Sanat

Granta dergisi artık Türkiye'de

Granta Türkiye, derginin İngiltere arşivinden seçilen öykü ve denemeleri özgün Türkçe metinlerle bir araya getirecek

18 Nisan 2013 15:46

Ulusalararası edebiyat dergisi Granta, Türkçe okurlarıyla buluşuyor.

Altı ayda bir yayımlanacak olan dergi, Granta İngiltere’nin geniş arşivinden seçilen öykü ve denemeleri özgün Türkçe metinlerle bir araya getirecek. İlk sayısı ile raflara çıkan Granta Türkiye, Everest Yayınları işbirliğiyle çıkacak.

Granta Türkiye’nin, “Kimlik” temalı bu ilk sayısı, yalın olanı, hep söylenmiş olanı bir kez daha tazeleyip taze bir sesle yeniden söylemeyi ve yeniden tartışılabilir kılmayı amaçlıyor. Kimliklerimiz gerçekten hapishanelerimiz mi, yoksa sadece verili bir durum da biz mi onunla ne yaptığımıza karar verdiğimizde kim olduğumuzu belirliyoruz?

 

Granta Dergisi mi? 


1889’da Cambridge Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan Granta, 1970’lerde çeşitli nedenlerden dolayı krize girdikten sonra, 1979 yılında yeniden küllerinden doğdu. O günden bu güne dünyanın dört bir köşesinden önemli yazarları sayfalarına taşıdı; etkileyici bireysel tecrübelerden hayatımıza yön veren toplumsal ve siyasi olaylara kadar birçok önemli konuya yer verdi.

Edebiyat dünyasına damgasını vuran birçok ismi ilk defa okurlara sunan merci olarak tanınan Granta, İspanya, Norveç, Bulgaristan ve Brezilya gibi ülkelerden sonra Granta Türkiye’yle birlikte toplam 11 ülkede yayımlanıyor olacak.

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