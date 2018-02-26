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Spor

Grandmedical Manisaspor'un son dakika kabusu

MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 4 yenilgiyle kümede kalma umutlarını iyice azaltan Grandmedical Manisaspor, son 3 maçını son dakikalarda yediği gollerle kaybetti

26 Şubat 2018 15:13

MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1\'inci Lig\'de üst üste 4 yenilgiyle kümede kalma umutlarını iyice azaltan Grandmedical Manisaspor, son 3 maçını son dakikalarda yediği gollerle kaybetti. 
Manisaspor, 2-1 mağlup olduğu Adanaspor mücadelesinde mağlubiyet golünü 90+3, 1-0\'lık İstanbulspor deplasmanında 90+5, yine 1-0 biten son Eskişehirspor maçında ise 86\'ncı dakikada kalesinde gördü. Sezonun son 10 haftası öncesinde 14 puanla düşme hattında yer alarak kümede kalma umutlarını mucizelere bırakan siyah-beyazlılarda teknik direktör Taner Taşkın, talihsiz bir yıl yaşadıklarını söyledi.
Küme düşme adaylarından biri olduklarını hatırlatan Taşkın, kendilerini her maça farklı motive etmeye çalışacaklarını belirterek, \"Devre arasında ayrılan isimler sonrası takımda 3-4 tecrübeli ve 7-8 genç oyuncuyla mücadele ediyoruz. Son maçlarda da iyi oynadık. Eskişehirspor karşısında birçok gol pozisyonunu kaçırdık. Tecrübesizliğimizden mağlup olduk. Son 10 haftamız kaldı. Bu 10 haftada Manisaspor camiasını, formasını en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kendimizi motive edebilmek için de her maçımıza puan veya puanlar için çıkacağız. Oyun disiplinimizden ve oyun karakterimizden ödün vermeyeceğiz\" dedi.

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