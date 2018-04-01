Grandmedical Manisaspor'un küme düşmesi kesinleşti

Tetiş Yapı Elazığspor: 8 - Grandmedical Manisaspor: 1

Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA)

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Kadir Sağlam (xxx), Bilal Gölen (xxx),Kemal Elmas (xxx)

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet (xxx), Serkan (xxx) (Dk.65 Adem x), Mehmet (xx), Sezgin (xx), Emre (xx) (Dk.46 Canberk x), Muhammed(xx), Kadir (xx), Tatos (xx), Hora (xx), Tom (xxx), Diarra (xxx) (Dk.76 Halil x)

GRANDMEDİCAL MANİSASPOR: Zafer (xx), Berk (x), Ulaş (x), Asım (x), İlkay (xx), Kemal (x), Ömer (xx), Kağan (xx), Ömer Atiş (x), Bayram (x), Ulaş Doğuş (xx)

GOLLER: Dk.7, Dk.90 Tom, Dk.15, Dk.59, Dk 88 Muhammed, Dk.51 Mehmet, Dk.72 Diarra, Dk.79 Sezgin (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk.42 Kağan (Grand Medical Manisaspor)

SARI KARTLAR:Serkan (Elazığspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 29\'uncu haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, kendi evinde ağırladığı Grandmedical Manisaspor\'u 8-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Grandmedical Manisaspor\'un ligin bitimine 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

7\'nci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Diarra\'nın yerden pasına Tom müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi.1-0

15\'inci dakika Muhammed, Diarra ile duvar pası yaparak ceza sahasına girdi, vuruşunda top savunmaya çarparak, ağlara gitti.2-0

38\'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Tom\'un sert şutunu kaleci Zafer kurtardı.

41\'inci dakika Tatos\'un ortasına Diarra sert vurdu, kaleci Zafer son anda kurtardı.

42\'nci dakikada Bayram\'ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kağan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.2-1

İlk yarı 2-1 Elzığspor\'un üstünlüğüyle tamamlandı.

50\'nci dakikada Diarra\'nın ceza sahası içinde topuk pasına hareketlenen Serkan sert vurdu, kaleci Zafer topu kornere çeldi.

51\'inci dakikada Tom’un sol kanattan kullandığı korner sonrası oluşan karambolde Mehmet topa kafa ile dokundu, meşin yuvarlak ağlara gitti.3-1

59\'uncu dakikada Tom\'un sağ kanattan ortasında Diarra\'nın kafa vuruşu üst direkten döndü. Dönen topa Muhammed dokundu ve top ağlara gitti.4-1

72\'nci dakikada Tom\'un sol kanattan pasına hareketlenen Diarra, ceza sahasına girerek vurdu, top ağlara gitti.5-1

79\'uncu dakikada rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Sezgin\'in sert şutu ağlara gitti.6-1

88\'inci dakikada ceza sahasına giren Muhammed kaleciye de çalım attıktan sonra topu ağlara gönderdi.7-1

90\'ıncı dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Tom, sert vurdu ve top ağlara gitti.8-1

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Tetiş Yapı Elazığspor, Grand Medical Manisaspor’u 8-1 mağlup etti.

FOTOĞRAFLI