Grandmedical Manisaspor'un başı yine dertte

MANİSA, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de bu sezon Kulüp Lisans Kurulu tarafından 3, FIFA tarafından ise Makukula\'ya olan borcu nedeniyle 6 puanı silinen düşme hattındaki Grandmedical Manisaspor, olağanüstü kongre sürecinde eski futbolcularından Joshua Simpson\'un alacağı nedeniyle de zor durumda.

Manisaspor\'da 2009-2012 arasında 3 sezon forma giyen Kanadalı futbolcunun avukatı, müvekkilinin 750 bin euro alacağı için kulübe 13 Şubat\'a kadar süre verdi. Simpson\'ın vekili, FIFA kanalıyla kulübe son bir yazı gönderdi.

Alacağı ödenmediği taktirde Simpson\'ın avukatı FIFA Disiplin Komitesi\'nden puan silme cezası talep edecek. Manisaspor, eski borçları yüzünden hem FIFA hem de Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde transfer yasaklısı durumunda. Manisa\'da 11 Şubat Pazar günü olarak belirlenen olağanüstü kongrenin ilk toplantısında yasal çoğunluk sağlanıp sağlanamayacağı ise belirsiz. Manisaspor\'da kongre için Yunus Emre Şahin ve Emre Hasgör\'ün başkanlığa talip olması bekleniyor.

