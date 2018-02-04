T24 LogoT24 Logo
Spor

Grandmedical Manisaspor'da Şahin başkanlığa aday

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşme hattında yer alan Grandmedical Manisaspor'da 11 Şubat'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi eski yönetici Yunus Emre Şahin başkanlığa aday olduğunu açıkladı

04 Şubat 2018 19:53

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de küme düşme hattında yer alan Grandmedical Manisaspor\'da 11 Şubat\'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi eski yönetici Yunus Emre Şahin başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Geçen sezon Manisaspor yöneticiliğinden istifa eden Şahin, \"Şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Manisa\'nın marka değeri olan Grandmedical Manisaspor yok oluyor. Manisaspor\'u tekrar eski başarılı günlerine döndürmek istiyoruz. Manisa\'da birlik ve beraberliği yakalayıp kulübü hak ettiği noktaya getirmek için adayım. Manisaspor\'u halkımızla bütünleştirmek istiyoruz. Manisaspor\'u kurumsallaştırarak kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya büründüreceğiz. Sportif başarılara imza atmak için geleceğiz. Biz, yönetim kurulunda görev alacak arkadaşlarımızla dersimize çalıştık. Sponsorlarımız hazır, kaynaklarımız hazır. Kazanan Manisaspor olsun, Manisa\'mız olsun\" diye konuştu. 

(FOTOĞRAFLAR)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KILIÇASLANMANİSA DHA Spor TotoLigGrandmedical ManisasporYunus EmreGeçenManisasporManisaSportifBizSponsorlarımızKazanan Manisaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24