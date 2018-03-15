Grandmedical Manisaspor'da üye kayıtları başlıyor

MANİSA, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de kümede kalma umutlarını tüketerek yola gençlerle devam etme kararı alan Grandmedical Manisaspor\'da üye kayıtları 19 Mart Pazartesi günü başlıyor.

\"Manisaspor kapılarını gerçek sahiplerine açıyor\" kampanyasında geçmiş dönemlerde üyelikten ihraç edilmiş isimler kulübe başvurularını yapabilecek. Manisaspor\'da forma giymiş eski futbolcular onursal üye olarak ömür boyu üyelik kapsamında değerlendirilecek.

Başkan Gökay Budak, Manisaspor\'un şehrin tek markası olduğunu ifade ederek, \"Kongrede de sözünü verdiğimiz gibi kulübümüzün kapılarını herkese açıyoruz. Pazartesi gününden itibaren siyah-beyaza gönül veren, Manisaspor aşığı 7\'den 70\'e tüm kesimi aynı çatı altında buluşmaya davet ediyoruz. Manisalıların bu camiaya sahip çıkacağı inancımızı hiç yitirmedik\" dedi.

Kayıtlar 1. Anafartalar Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Caddesi\'nde kurulacak Manisaspor standında gerçekleşecek.