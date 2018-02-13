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Spor

Grandmedical Manisaspor'da Timur şoku

MANİSA, (DHA) SPOR Toto 1

13 Şubat 2018 15:11

MANİSA, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de geçen hafta deplasmanda Boluspor\'a 3-0 yenilerek ümit tüketen düşme potasındaki Grandmedical Manisaspor\'da Timur şoku yaşanıyor. Maddi sorunlar yüzünden devre arasında birçok oyuncusunu kaybeden siyah-beyazlılarda, Boluspor müsabakasında sakatlanıp oyundan çıkan Timur\'un sol arka adalesinde yırtık tespit edildi. Yapılan kontrollerin ardından tecrübeli futbolcunun 3 hafta kadar sahalardan uzak kalacağı bildirildi. 
Orta sahada büyük sorun yaşayan teknik direktör Taner Taşkın, Timur\'dan gelen kötü haberle sarsıldı. Stoper Mikic\'in de sarı kart cezalısı olması yüzünden iyice sıkıntıya giren Taşkın\'ın cumartesi günü evlerinde oynayacakları Adanaspor maçında genç futbolcuları sahaya süreceği bildirildi. Şartlar ne olursa olsun kazanmak için oynayacaklarını belirten tecrübeli teknik adam, \"Önemli eksiklerimiz var ancak biz onur mücadelesi veriyoruz\" diye konuştu. 

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