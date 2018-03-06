Grandmedical Manisaspor'da Taner Taşkın istifa etti

MANİSA, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de bugün Akın Çorap Giresunspor\'la evinde karşılaşacak Grandmedical Manisaspor\'da teknik direktör Taner Taşkın şok bir kararla görevini bıraktığını açıkladı.

Giresunspor karşılaşmasında sahada olacağını ancak maç sonu kulüpten ayrılacağını belirten deneyimli teknik adam, \"Yaşanan ekonomik krizden dolayı oyuncumuz Bakaki de takımdan ayrıldı ve ülkesine gitti. Ben de görevimi artık sürdüremeyeceğim. Giresunspor maçı, son karşılaşmam olacak. Yarın bir basın toplantısı düzenleyerek, neden istifa ettiğimi detaylı bir şekilde açıklayacağım. Manisaspor gibi önemli bir camianın sahipsiz kalması çok üzücü. Benim de dayanacak gücüm kalmadı\" dedi.

