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Spor

Grandmedical Manisaspor'da moraller bozuk

MANİSA, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de 9 puanı borçları nedeniyle silinip son sıraya demir attıktan sonra üst üste 3 maçtan 7 puan çıkarıp erken pes etmeyeceğini kanıtlayan Grandmedical Manisaspor, evinde Altınordu'ya 2-1 yenilerek demoralize oldu

11 Aralık 2017 17:05

MANİSA, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de 9 puanı borçları nedeniyle silinip son sıraya demir attıktan sonra üst üste 3 maçtan 7 puan çıkarıp erken pes etmeyeceğini kanıtlayan Grandmedical Manisaspor, evinde Altınordu\'ya 2-1 yenilerek demoralize oldu. Ligde sondan ikinci sırada yer alan siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Fatih Tekke, \"Maçın başında 10 kişi kalmamız oyun düzenimizi etkiledi. Devre arasına kadar kalan maçlarda kayıp yaşamayıp aradan sonra rakipleri yakalamak istiyoruz\" dedi. 
Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur\'da deplasmanda 9-0 gibi tarihi bir farkla kaybettiği ilk maçın rövanşında yarın son 2 yılın Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi\'nde yoluna namağlup devam eden Beşiktaş\'ı konuk edecek. Karşılaşmanın biletleri misafir tribün 13, kapalı alt 10, VIP tribün 17 TL\'den satışa çıktı. Kombinelerin geçerli olacağı, kağıt bilet satışının da yapılacağı karşılaşmada maraton tribünü ise açılmayacak. 19 Mayıs Stadı\'ndaki mücadele yarın saat 21.00\'de başlayacak.

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