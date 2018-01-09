Grandmedical Manisaspor'da Metin boşa çıktı

MANİSA, (DHA)

Maddi açıdan tarihinin en zor dönemini yaşayan TFF 1. Lig ekibi Grandmedical Manisaspor\'da orta saha oyuncusu Metin Yüksel alacakları ödenmediği için boşa çıktı.

Oyuncunun kulüpten 205 bin TL alacağının bulunduğu bildirilirken, Başkan Abdullah Mergen\'in Metin\'den yarına kadar süre istediği ifade edildi. Mergen\'in Metin\'e, \"Başka bir takımla anlaşma. Perşembe gününe kadar sana ödeme yapacağım. Sana çok ihtiyacımız var\" dediği öğrenildi.

Manisaspor\'da parasının bir kısmını tahsil ettiği öğrenilen forvet Axel Meye yine sorun çıkardı. Bir gün önce takımda kalmaya yeşil ışık yakan Gabonlu forvetin ayrılığı kafasına koyduğu belirtildi. Meye\'nin yönetime, \"Alacağım ceza umrumda değil. Ben her şeyi göze aldım. Sadece sözleşmemi feshetmek istiyorum\" dediği vurgulandı.

Manisaspor\'un ise Axel Meye\'nin de haksız fesih yoluna başvurması halinde hukuki işlem başlatacağı dile getirildi.