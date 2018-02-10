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Spor

Grandmedical Manisaspor'da kongre günü

MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattındaki Grandmedical Manisaspor'un olağanüstü kongresi, yeter çoğunluk sağlandığı takdirde yarın yapılacak

10 Şubat 2018 18:21

MANİSA, (DHA)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de düşme hattındaki Grandmedical Manisaspor\'un olağanüstü kongresi, yeter çoğunluk sağlandığı takdirde yarın yapılacak. 
Manisa Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Sosyal Tesisleri\'nde yapılacak kongre saat 14.00\'te başlayacak. Kongrenin yapılabilmesi için kulüp üyelerinin yarısından fazlasının salonda hazır bulunması gerekiyor. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa kongre, 18 Şubat Pazar günü çoğunluk aranmadan toplanacak. Başkan Abdullah Mergen\'in seçimde yeniden aday olmayacağını açıkladığı Manisaspor\'da eski başkanlardan Emre Hasgör ve eski yöneticilerden Yunus Emre Şahin\'in yarışması bekleniyor.
 

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