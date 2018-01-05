T24 LogoT24 Logo
Spor

Grandmedical Manisaspor'da kavga çıktı

MANİSA, (DHA) TFF 1'inci Lig'de mali sorunlar nedeniyle devre arası hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren, düşme hattındaki Grandmedical Manisaspor'da orta saha oyuncusu Billal Sebaihi ile altyapıdan yetişen sol kanat Ömer Buğdaycı'nın idmanda yumru

05 Ocak 2018 16:19

MANİSA, (DHA)

TFF 1\'inci Lig\'de mali sorunlar nedeniyle devre arası hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren, düşme hattındaki Grandmedical Manisaspor\'da orta saha oyuncusu Billal Sebaihi ile altyapıdan yetişen sol kanat Ömer Buğdaycı\'nın idmanda yumruk yumruğa kavgaya tutuştuğu iddia edildi. 
Sebaihi ile Ömer\'in girdikleri bir ikili mücadele nedeniyle önce tartıştıkları daha sonra birbirlerine saldırdıkları ileri sürüldü. Teknik heyet ve futbolcuların araya girmesiyle kavganın büyümesi son anda engelledi. 
Bu gelişme nedeniyle Manisaspor\'da sinirler iyice gerilirken iki oyuncu konusunda kararı teknik heyet ve yönetim kurulu verecek. İsmail Haktan, Dimov, Atiemwen, Emrullah gibi isimlerin ayrıldığı siyah-beyazlılarda izinden dönen Perovic ve Mikic takıma katıldı. Yönetimin geri çağırdığı Timur Karagülmez de takıma döndü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MANİSA DHA TFFLigGrandmedical ManisasporBillal SebaihiBuğdaycıTeknikManisasporHaktan Dimov Atiemwen EmrullahPerovicMikicYönetiminTimur Karagülmez

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24