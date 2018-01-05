Grandmedical Manisaspor'da kavga çıktı

MANİSA, (DHA)

TFF 1\'inci Lig\'de mali sorunlar nedeniyle devre arası hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren, düşme hattındaki Grandmedical Manisaspor\'da orta saha oyuncusu Billal Sebaihi ile altyapıdan yetişen sol kanat Ömer Buğdaycı\'nın idmanda yumruk yumruğa kavgaya tutuştuğu iddia edildi.

Sebaihi ile Ömer\'in girdikleri bir ikili mücadele nedeniyle önce tartıştıkları daha sonra birbirlerine saldırdıkları ileri sürüldü. Teknik heyet ve futbolcuların araya girmesiyle kavganın büyümesi son anda engelledi.

Bu gelişme nedeniyle Manisaspor\'da sinirler iyice gerilirken iki oyuncu konusunda kararı teknik heyet ve yönetim kurulu verecek. İsmail Haktan, Dimov, Atiemwen, Emrullah gibi isimlerin ayrıldığı siyah-beyazlılarda izinden dönen Perovic ve Mikic takıma katıldı. Yönetimin geri çağırdığı Timur Karagülmez de takıma döndü.