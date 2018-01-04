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Spor

Grandmedical Manisaspor'da İsmail Haktan krizi

MANİSA, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren ve maddi krizden çıkmak için mücadele veren Grandmedical Manisaspor'da takımın önemli gol ayaklarından İsmail Haktan da ayrılık kararı aldı

04 Ocak 2018 15:55

MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de kümede kalma mücadelesi veren ve maddi krizden çıkmak için mücadele veren Grandmedical Manisaspor\'da takımın önemli gol ayaklarından İsmail Haktan da ayrılık kararı aldı.
Yaşanan ekonomik sıkıntıdan olumsuz etkilenen deneyimli futbolcu, kendisine verilen sözlerin tutulmadığını gerekçe gösterip kararını başkan Abdullah Mergen ve teknik direktör Fatih Tekke\'ye iletti. Birçok takımın transfer listesinde olan İsmail\'in bonservisini alabilmek için kulüpten alacağı olan 550 bin TL\'yi bırakacağı bildirildi. İsmail\'in Boluspor\'la anlaşma sağladığı iddia edildi.
İsmail Haktan, daha önce şike soruşturması kapsamında bir süre forma giyemedikten sonra aklanmıştı. Manisaspor\'da daha önce Dimov ve Atiemwen alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmelerini tek taraflı feshetmişlerdi. Siyah-beyazlılarda İsmail\'in yanı sıra yine parasını tahsil edemeyen kaleci Emrullah ve Zahit de ayrıldı. Başkan Abdullah Mergen\'in futbolculara yarına kadar ödeme sözü verdiği de bildirildi. Öte yandan Manisaspor\'un vergi ve SGK borcu yapılandırması taksitleri kapsamında Manisa Vergi Dairesi\'ne 630 bin, Sosyal Güvenlik Kurumu\'na 302 bin TL ödeme yaptığı açıklandı.

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