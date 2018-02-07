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Spor

Grandmedical Manisaspor'da Hasgör'ün aday olması bekleniyor

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'da ilk tarihi 11 Şubat pazar günü olarak belirlenen Olağanüstü Kongre öncesinde Yunus Emre Şahin başkan adaylığını resmen açıklarken Emre Hasgör'den de adaylık aç

07 Şubat 2018 16:12

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1\'inci Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor\'da ilk tarihi 11 Şubat pazar günü olarak belirlenen Olağanüstü Kongre öncesinde Yunus Emre Şahin başkan adaylığını resmen açıklarken Emre Hasgör\'den de adaylık açıklaması bekleniyor. 
Kulübün iki eski yöneticisinden Şahin, adaylığını pazar günü resmen duyurdu. Taraftarın çok istediği bir isim olan Hasgör\'ün ise bir takım görüşmeler yaparak yönetimini oluşturmaya çalıştığı öğrenildi. Öte yandan Hasgör\'ün her siyasi partiden isimleri bir araya getirmeye çalıştığı öğrenildi. Emre Hasgör\'ün aday olması halinde yönetiminde Muharrem Uzunlar, Bilge Balcı, Hasan Kaçire, Yusuf Köseli gibi isimlerin yer alması bekleniyor. Başkan Abdullah Mergen\'in bu kez aday olmayacağı Manisaspor\'da daha önce ismi ön plana çıkan Gökay Budak ise geri adım attı. Başkan adaylığı için Rıfat Emin Uygur ve İsmail Aydın\'ın da isimleri geçiyor.
YÜZLER BİRAZ OLSUN GÜLDÜ
Spor Toto 1\'inci Lig\'de son olarak evinde Gaziantepspor\'u 3-1 yenerek moral bulan düşme hattındaki Manisaspor\'da Boluspor deplasmanı öncesi yüzler gülüyor. Kulübün eski yöneticilerinden Mehmet Mustafa Güres, Gaziantep zaferi sonrası siyah-beyazlı takıma 25 bin TL prim desteğinde bulundu. Genç işadamları Cemil Meriç ve Berkan Cidani ise antrenman ziyareti yaparak futbolculara baklava ikram etti.
Teknik direktör Taner Taşkın, en sıkıntılı dönemin yaşandığı süreçte kendilerine destek verenleri görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, \"Bu zorlu günlerde yanımızda olan tüm Manisa sevdalılarına bir kez daha teşekkür ederiz\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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