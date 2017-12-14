Grandmedical Manisaspor'da Dimov sözleşmesini feshetti

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor\'da yaşanan ekonomik kriz takıma da yansıdı.

Siyah-beyazlıların stoperi Daniel Dimov, alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, \"Kulübümüz ile 31 Mayıs 2019\'a kadar tarihine kadar sözleşmesi bulunan Bulgar defans oyuncusu Daniel Svetoslavov Dimov, sözleşmesini tek taraflı feshetmiştir. Kulübümüzün davalık bir süreç yaşamaması için futbolcunun alacakları konusunda kısa sürede bir ödeme gerçekleştirilecek ve FIFA nezdinde de herhangi bir dava ikame edilmeyecektir\" ifadeleri yer aldı.

Geçen sezon başında Denizlispor\'dan Manisaspor\'a transfer olan 28 yaşındaki futbolcu, 41 lig maçında siyah-beyazlı formayı terletmişti.

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