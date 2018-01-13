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Spor

Grandmedical Manisaspor'da ayrılıklar sürüyor

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor ekonomik kriz yüzünden dağıldı

13 Ocak 2018 16:00

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor ekonomik kriz yüzünden dağıldı. 
Önce paralarını alamadıkları gerekçesiyle Dimov, Atiemwen, Zahit, Metin ve Emrullah takımdan ayrılırken, ardından teknik direktör Fatih Tekke ise istifa etti. Gerekli kaynak akışını sağlayamayan yönetim, ödeme yapamaması nedeniyle bugün de Berkay Samancı ve Mustafa Sevgi ayrılık kararı aldı.
Başkan Abdullah Mergen\'e siyah-beyazlılarda kalmak istemediklerini ileten iki oyuncu idmana çıkmadı. Berkay\'ın eski takımı Altınordu ile görüştüğü ifade edildi. Futbolcuların idmana çıkmaması nedeniyle Mergen\'in anrentmanları basına kapattığı ifade edildi. 
Yönetimin de yaşanan gelişmelerin ardından istifanın eşiğine geldiği belirtildi. 

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