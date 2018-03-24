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Spor

Grandmedical Manisaspor'a Manisa Pazarcılar Odası'ndan destek

MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'nci Lig'de sportif ve maddi olarak tarihinin en kötü günlerini yaşayıp küme düşmenin eşiğine gelen Grandmedical Manisaspor'a, Manisa Pazarcılar Odası'ndan destek geldi

24 Mart 2018 15:09

MANİSA, (DHA)

Spor Toto 1\'nci Lig\'de sportif ve maddi olarak tarihinin en kötü günlerini yaşayıp küme düşmenin eşiğine gelen Grandmedical Manisaspor\'a, Manisa Pazarcılar Odası\'ndan destek geldi. 
Tarık Almış Tesisleri\'nde personel, gıda ve sıcak su sıkıntısı yaşayan siyah-beyazlılarda Manisa Pazarcılar Odası, kulübün haftalık sebze ve meyve ihtiyacını karşılama sözü verdi. Manisaspor\'un her zaman yanında olduklarını söyleyen Manisa Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener, \"Sivil toplum kuruluşu olarak şehrimizin en önemli değerlerinden biri olan Manisaspor\'a imkânlarımız dâhilinde destek vermek istedik\" dedi.
\"Manisaspor\'un geçmiş dönemlerde şehrimize kattığı değeri tartışmaya gerek yok\" diyen Şener, \"Ümit ediyoruz ki bu destekler artarak devam eder ve Manisaspor hak ettiği eski günlere döner\" şeklinde konuştu. 
Başkan Gökay Budak ise destekleri nedeniyle Pazarcılar Odası\'na teşekkür etti. Ekonomik sıkıntılar çözülmeyince kadroda gençler dışındaki tüm futbolcuların ayrıldığı Manisaspor\'da 18 Şubat\'ta seçilen yönetimden 6 isim şimdiden istifa etti. Manisa temsilcisinde takımdan son olarak tek yabancı olarak kalan Sebaihi ayrılık kararı almıştı.
 

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