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Spor

Grandmedical Manisaspor'a destek yağıyor

MANİSA, (DHA) SPOR Toto 1

26 Mart 2018 17:03

MANİSA, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de kümede kalma yarışında erken havlu atan, ağır borç yüküyle uçurumun kenarında olan Grandmedical Manisaspor, kentten destek almaya başladı. Pazarcılar Odası\'nın zor durumdaki takımın haftalık sebze ve meyve ihtiyacını karşılama kararı almasının ardından Yunusemre Belediyesi ve Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği de Manisaspor\'un yanında olacak. Yunusemre Belediyesi, bu sezon maçlara gitmekte sorun yaşayan altyapının ulaşım ve konaklama masraflarını karşılayacak. 
Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, \"Manisaspor, Türk futboluna önemli değerler kazandırmış, şehrimizin en büyük marka değeridir. Manisaspor’un yok olmasına asla gönlümüz razı olamaz. Bu konuda her kesimin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Ümit ederim ki diğer kurumlardan da bunun devamı gelir ve Manisaspor özlediğimiz, hak ettiği eski günlerine kavuşur\" dedi.
Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği\'nden de kentteki esnaflardan bağış toplanması noktasında yardım istenecek.

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