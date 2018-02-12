Grandmedical Manisaspor zamanla yarışıyor

MANİSA, (DHA) - SPOR Toto 1\'inci Lig ekiplerinden kenarında olan Grandmedical Manisaspor\'da yeterli çoğunluk sağlanamadığı için olağanüstü kongrenin 1 hafta ertelenmesi, kulübü iyice köşeye sıkıştırdı. Siyah-beyazlılarda kulüpten 700 bin Euro alacak talep eden eski futbolculardan Joshua Simpson\'un avukatının verdiği süre yarın dolacak. Bu sezon borçları nedeniyle 9 puanı silinince düşme hattına demir atan Manisaspor\'un Simpson\'un alacağı yüzünden de puanları kesilirse ligde erken havlu atma ihtimali camia, taraftar ve teknik heyeti korkutuyor.

Manisaspor\'da dün Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Salonu\'nda yapılması planlanan kongre salonunda başkan adaylığını ilk açıklayan isim olan Yunus Emre Şahin\'in yanı sıra isimleri adaylık için geçen İsmail Aydın, Serkan Özşen, Gökay Budak hazır bulunurken, kongreye 30\'a yakın genel kurul üyesi geldi. Başkan Abdullah Mergen\'in aday olmayacağı Manisa\'da eski başkanlardan Emre Hasgör ise henüz son adaylık kararını duyurmadı. Toplam 590 üyesi bulunan Manisaspor\'un kongresi, 18 Ocak Pazar günü çoğunluk şartı aranmadan yapılacak.

