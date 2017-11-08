T24 LogoT24 Logo
Spor

Grandmedical Manisaspor Teknik Direktör Tekke: "Üzerimizdeki ölü toprağını atacağız"

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de üst üste 2 yenilgiyle düşme hattından kurtulamayan Grandmedical Manisaspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, "Üzerimizden ölü toprağını atmak zorundayız" dedi

08 Kasım 2017 15:14

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de üst üste 2 yenilgiyle düşme hattından kurtulamayan Grandmedical Manisaspor\'da Teknik Direktör Fatih Tekke, \"Üzerimizden ölü toprağını atmak zorundayız\" dedi.
Sezona verilen milli maç arasını kamp dönemi gibi değerlendireceklerini söyleyen Tekke, \"Eksiklerimizi gidermek için bu arayı kamp dönemi gibi kullanacağız. Çok iyi çalışağız. Milli ara sonrası evimizde oynayacağımız Elazığspor maçında taraftarlarımız bambaşka bir Manisaspor seyredecek. Üzerimizdeki ölü toprağını atacağız\" dedi.
Antrenmanlara 2 günlük iznin ardından başlayan Manisaspor\'da ilk çalışmada futbolcuların moralsiz olması gözden kaçmadı. İdmanı Başkan Abdullah Mergen ve yöneticiler de bir süre takip etti. Teknik Direktör Fatih Tekke, çalışma öncesi futbolcularıyla sahada 20 dakika süren bir konuşma yaptı. Son Gazişehir Gaziantep maçındaki hataların üzerinde duran Tekke, bazı isimlerin artık performans anlamında öne çıkması gerektiğini vurguladı. Manisaspor, lige verilen arada Göztepe\'yle özel maç oynamayı planlıyor.
MEYE\'YE MİLLİ DAVET
Manisaspor\'da Axel Meye, Gabon Milli Takımı\'na tekrar davet edildi. Meye, ülkesinin formasıyla 11 Kasım\'da Mali, 14 Kasım\'da Botsvana\'ya karşı mücadele edecek. Bu sezon Tarzan\'da 10 maçta 1 gol atabilen 22 yaşındaki Meye, Gabon Milli Takımı\'nda ise 4 maçta 1 kez ağları havalandırdı. Manisaspor\'da hasta olan Sebaihi, özel izin alan Zahit, Abdülkadir ve Fahri, haftanın ilk antrenmanına çıkmadı.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KILIÇASLANMANİSA DHAGrandmedical Manisaspor Teknik Direktör Fatih TekkeSezonaTekkeMilliElazığsporManisasporAntrenmanlaraBaşkan Abdullah MergenTeknik Direktör Fatih TekkeSon Gazişehir GaziantepGöztepeMEYE MİLLİ DAVET

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24