Grandmedical Manisaspor Teknik Direktör Tekke: "Üzerimizdeki ölü toprağını atacağız"

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de üst üste 2 yenilgiyle düşme hattından kurtulamayan Grandmedical Manisaspor\'da Teknik Direktör Fatih Tekke, \"Üzerimizden ölü toprağını atmak zorundayız\" dedi.

Sezona verilen milli maç arasını kamp dönemi gibi değerlendireceklerini söyleyen Tekke, \"Eksiklerimizi gidermek için bu arayı kamp dönemi gibi kullanacağız. Çok iyi çalışağız. Milli ara sonrası evimizde oynayacağımız Elazığspor maçında taraftarlarımız bambaşka bir Manisaspor seyredecek. Üzerimizdeki ölü toprağını atacağız\" dedi.

Antrenmanlara 2 günlük iznin ardından başlayan Manisaspor\'da ilk çalışmada futbolcuların moralsiz olması gözden kaçmadı. İdmanı Başkan Abdullah Mergen ve yöneticiler de bir süre takip etti. Teknik Direktör Fatih Tekke, çalışma öncesi futbolcularıyla sahada 20 dakika süren bir konuşma yaptı. Son Gazişehir Gaziantep maçındaki hataların üzerinde duran Tekke, bazı isimlerin artık performans anlamında öne çıkması gerektiğini vurguladı. Manisaspor, lige verilen arada Göztepe\'yle özel maç oynamayı planlıyor.

MEYE\'YE MİLLİ DAVET

Manisaspor\'da Axel Meye, Gabon Milli Takımı\'na tekrar davet edildi. Meye, ülkesinin formasıyla 11 Kasım\'da Mali, 14 Kasım\'da Botsvana\'ya karşı mücadele edecek. Bu sezon Tarzan\'da 10 maçta 1 gol atabilen 22 yaşındaki Meye, Gabon Milli Takımı\'nda ise 4 maçta 1 kez ağları havalandırdı. Manisaspor\'da hasta olan Sebaihi, özel izin alan Zahit, Abdülkadir ve Fahri, haftanın ilk antrenmanına çıkmadı.

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