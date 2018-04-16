Grandmedical Manisaspor gençlerden memnun

MANİSA, (DHA)

SPOR Toto 1. Lig\'de küme düşmesi haftalar önce kesinleşen Grandmedical Manisaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'a evinde 6-1 yenilirken, geçen hafta sözleşme imzalanan teknik direktör Ünal Taşçı, gençlerin performansından memnun olduğunu söyledi.

Skorun kendileri için artık bir önem taşımadığını vurgulayan Taşçı, \"Erzurumspor maçına coşkulu ve istekli başladık, öne de geçtik. Ancak gençlerimizin tecrübesizliği nedeniyle karşılaşmanın sonunu getiremedik. Biz geleceğimizi bu gençlerimizle kurmalıyız. Gollerde ya da skorda değiliz. Futbolcularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum\" dedi.

Manisaspor\'un kurtuluşu için kentin birleşmesi gerektiğinin altını çizen Taşçı, \"Egolarımızı bir kenara bırakalım. Başka Manisaspor yok. Bu kulüp yok olursa kimsenin göz yaşı dökmesinin anlamı olmaz\" yorumunu yaptı.

Manisaspor\'un 2 Mayıs Çarşamba günü Tarık Almış Spor Tesisleri\'nde vefa gecesi adı altında düzenleyeceği program ise netleşmeye başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gökay Budak, \"Manisa\'nın yarım asırlık çınarı Manisaspor\'u yeniden özlenen günlerine döndürmek için her türlü mücadeleyi veriyoruz. Gecemize katılmaları için eski futbolcularımız Arda Turan, Selçuk İnan, Caner Erkin, Burak Yılmaz, Uğur İnceman ve sanatçılarla temas halindeyiz. Vefa gecesine davet ettiğimiz bazı isimlerden olumlu dönüşler alıyoruz. Ayrıca geceye katılanlara çeşitli hediyeler vereceğiz. Umarım düzenlediğimiz bu etkinlik tüm Türkiye’ye örnek gösterilir ve Manisaspor’u yeniden ayağa kaldırmanın temelini atarız\" diye konuştu.