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Spor

Grandmedical Manisaspor - İstanbulspor : 1-2

STAT : 19 Mayıs HAKEMLER : Abdullah Yılmaz (xx), Seyfettin Ünal (xx), Murat Şener (xx) GRANDMEDICAL MANİSASPOR : Emrullah (xx)- Metin (xx), Sebaihi (x) (Dk

24 Eylül 2017 02:22

STAT : 19 Mayıs
HAKEMLER : Abdullah Yılmaz (xx), Seyfettin Ünal (xx), Murat Şener (xx)
GRANDMEDICAL MANİSASPOR : Emrullah (xx)- Metin (xx), Sebaihi (x) (Dk. 36 Mehmet Enes x), Meye (x), Abdulkadir Korkut (xx), Perovic (x) (Dk. 74 Fahri x), Aiemwe (xx), Dimov (x), Berkay (xx), Ömer (xx) (Dk.74 Mustafa Sevgi xx), Hikmet (x)
İSTANBULSPOR : Okan (xx) - Yalçın (xxx), Onur (xx) (Dk. 84 Oğuzhan Yazıcı x), Cajic (xx) (Dk. 71 İbrahim xx), Oğuzhan Berber (xxx), Kubilay (xx), Muhsin (xxx), Mehmet Zeki Çelik (xxx), Yunus (x), Kojic (xxx) (Dk. 78 Jacques x), Zafer (x)
GOLLER : Dk. 88 Mustafa (Grandmedical Manisaspor), Dk. 57 Mehmet Zeki, Dk. 70 Kojic (pen) (İstanbulspor), 
SARI KARTLAR : Hikmet Balioğlu, (Grandmedical Manisaspor), Onur, Cajic, Yunus, Jacques (İstanbulspor)
KIRMIZI KARTLAR : Dk.32 Dimov (Grand Medical Manisaspor)

TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Grandmedical  Manisaspor kendi sahasında konuk ettiği İstanbulspor’a 2-1 yenildi. İlk yarısı 0-0 son eren maçın 32\'nci dakikasında Dimov ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakırken, İstanbulspor 57\'nci dakikada Mehmet’le öne geçti, 70\'inci dakikada Kojic ile farkı 2’ye çıkardı: 2-0. Mustafa’nın 88\'inci dakikada attığı gol ev sahibi Manisaspor’a yetmedi.
MAÇTAN DAKİKALAR
10\'uncu dakikada gelişen İstansulspor atağında sol çaprazdan Zafer’in çektiği şut sonuç getirmedi.
32\'nci dakikada İstanbulsporlu Muhsin’e fsert müdahalede bulunan Dimov ikinci sarı kartı görüp kırmızı kartla oyun dışı kaldı.  
57\'nci dakikada İstanbulspor öne geçti. Muhsin’in pasıyla topla buluşan Mehmet Zeki sert bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.  
70\'inci dakikada İstanbulspor penaltı kazandı. Atışı kullanan Kojic topu ağlarla buluşturarak takımının ikinci golünü attı: 0-2
88\'inci dakikada Manisasspor’un serbest vuruşunu kullanan Mustafa Sevgi kaleci Okan’ı avladı. . 1-2
90+2\'nci dakikada İstanbulspor penaltı atışından faydalanamadı. İbrahim Yılmaz’ın vuruşunu kaleci Emrullah kurtardı.

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