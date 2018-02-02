T24 LogoT24 Logo
Spor

Grandmedical Manisaspor - Gaziantepspor: 3-1

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) STAT: 19 Mayıs HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Orkun Aktaş (xx), Vural Gül (xx) GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Göktuğ (xx) - Ümit Yasin (xx), Hikmet (xxx), Mikic (xxx), Kağan (xx), Uğur (xx) (Dk

02 Şubat 2018 23:05

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Mert Güzenge (xx), Orkun Aktaş (xx), Vural Gül (xx)
GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Göktuğ (xx) - Ümit Yasin (xx), Hikmet (xxx), Mikic (xxx), Kağan (xx), Uğur (xx) (Dk. 71 Ömer xx), Asım (xxx), Sebaihi (xxx) (Dk. 90 Furkan), Bakaki (xx) (Dk. 53 Alper xx), Timur (xx), Perovic (xxxx)
GAZİANTEPSPOR: Selçuk (x) - Şenol (xx), Elyasa (x) (Dk. 46 Deniz xx), Yunus (x) (Dk. 34 Müslüm xx), Zeki (x), Mustafa Emirhan (xxx), İlker (xx), Erdal Ahmet (x) (Dk. 67 İbrahim Halil Keser x), Gökhan (xx), Yusuf (x) Harun Enes (x)
GOLLER: Dk. 4 - Dk. 30 Perovic, Dk. 6 Asım (Manisaspor) - Dk. 51 Mustafa Emirhan (Gaziantepspor)
SARI KARTLAR: Sebaihi, Asım, Alper (Manisaspor) - İlker, Zeki (Gaziantepspor)

Spor Toto 1\'inci Lig\'de ara transfer döneminde kadrosundaki 10 futbolcuyu kaybeden düşme hattındaki Grandmedical Manisaspor, genç kadrosuyla son sıraya demir atan Gaziantepspor\'u rahat yendi ve moral tazeledi: 3-1.
Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 4\'üncü ve 30\'uncu dakikalarda takımdan ayrılmaktan son hafta vazgeçen Perovic ile 6\'ncı dakikada Asım attı. Konuk ekibin tek golü 51\'inci dakikada Mustafa Emirhan\'dan geldi. Bu sezon borçları nedeniyle toplam 9 puanı silinen siyah-beyazlı ekip, bu skorla 14 puana ulaşsa da düşme hattından çıkamadı. Gaziantepspor ise 4 puanla son sırada kaldı. Maç başlamadan önce her iki takım Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerler için, \"Kalbimizle Duamızla Mehmetçiğin Yanındayız\" pankartıyla sahaya çıktı. Ardından her iki takım birlikte tribündeki taraftarları alkışlayarak selamladı. Tarzan\'da Hüseyin Tok, bu maçta da kadroya giremedi.

4\'üncü dakikada ev sahibi öne geçti. Manisaspor atağında Timur\'un ceza sahası dışından verdiği pasla buluşan Perovic\'in kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-0.
6\'ncı dakikada fark 2\'ye çıktı. Manisasporlu Mikic\'in ortasında Gaziantepspor defasından seken topa Asım uzak mesafeden gelişine vurarak kaleci Selçuk\'u avladı: 2-0.
20\'nci dakikada Manisaspor\'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Timur\'un ceza sahası içerisine gönderdiği topa iyi yükselen Perovic\'in kafa vuruşu az farkla sağ direkten auta çıktı.
22\'nci dakikada gelişen Gaziantepspor atağında Erdal\'ın ara pasında Harun kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Göktuğ gole geçit vermedi.
30\'uncu dakikada Manisa bir kez daha golü buldu. Uğur\'un ortasında kale önünde topla buluşan Perovic topu ağlara göndererek takımını üçüncü golünü attı: 3-0. 
51\'inci dakikada gelişen Gaziantepspor atağında Manisaspor ceza sahası içerisinde oluşan karanbolü fırsat bilen Mustafa Emirhan\'ın kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 3-1.
90\'ıncı dakikada Manisaspor atağında Mikic\'in verdiği pasla buluşan Sebaihi\'nin kaleye çektiği sert şut sol direkten az farkla auta çıktı.
Maç 3-1 sonuçlandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KILIÇASLANMANİSA DHA STATMayıs HAKEMLER Mert GüzengeOrkun AktaşVural GülMANİSASPOR GöktuğYasinHikmetMikicKağanUğurDkAsımSebaihiFurkan BakakiAlperTimurPerovicSelçukElyasaDenizYunusMüslümZeki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24