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Spor

Grandmedical Manisaspor - Eskişehirspor: 0-1

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) STAT: 19 Mayıs HAKEMLER: Ramazan Keleş (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Cemal Alpay (xx) GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Göktuğ (xx) - İlkay (x), Ümit Yasin (xx), Kemal (xx), Kağan (xx), Bakaki (xx) (Dk

25 Şubat 2018 18:02

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Ramazan Keleş (xx), Mehmet Yıldırım (xx), Cemal Alpay (xx)
GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Göktuğ (xx) - İlkay (x), Ümit Yasin (xx), Kemal (xx), Kağan (xx), Bakaki (xx) (Dk. 63 Akın x), Asım (x) (Dk. 73 Uğur x), Alper (xx), Timur (xx), Sebaihi (xx) (Dk. 90 Ömer), Perovic (x)
ESKİŞEHİRSPOR: Kayacan (xxxx) - Semih Güler (xxx), Hasan Hüseyin (xxx), Aykut (xxx), Dorukhan (xx), Hürriyet (xx), Ofoedu (xx), Kaan (xx), Bedirhan (xx) (Dk. 68 Hasan Ayaroğlu xxxx), Bruno (xxx), Semih Şentürk (xx) (Dk. 89 Felix Michel)
GOL: Dk. 86 Hasan Ayaroğlu (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Alper (Manisaspor), Aykut (Eskişehirspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90+1 Aykut (Eskişehirspor)

SPOR Toto 1. Lig\'de düşme hattında her geçen hafta kurtuluş ümitlerini tüketen Grandmedical Manisaspor, üst üste 4. mağlubiyetini evinde Eskişehirspor\'dan aldı: 0-1.
Manisa 19 Mayıs Stadı\'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 86. dakikada Hasan Ayaroğlu attı. Konuk takımdan Aykut, 90+1. dakikada kırmızı kart gördü. Art arda 3 maçını son anlarda kaybeden Manisaspor, bu skorla son 10 haftaya 14 puanla girdi. Son 5 maçta 4. galibiyetini alan Eskişehir, puanını 30\'a çıkardı. Kırmızı-siyahlılar 90 dakika sonrası galibiyetini Manisa\'da deplasman tribününü dolduran taraftarlarıyla birlikte kutladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada gelişen Manisaspor atağında Asım\'ın ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda kaleci Kayacan gole engel oldu.
24. dakikada Eskişehirsporlu Bruno\'nun ceza alanına girer girmez şutu kalici Göktuğ\'dan döndü. Semih Şentürk önünde bulduğu topu tamamlamak istedi, araya giren defans gole izin vermedi.
27. dakikada Manisaspor gole çok yaklaştı. Timur\'un sağ kanattan ortasına ceza sahasında Perovic\'in kafa şutu yan direkten dönüp kaleci Kayacan\'ın ellerinde kaldı.
42. dakikada Eskişehir atağında Hasan Hüseyin\'in soldan pasına Bruno altı pas içinde bomboş kafayı çaktı, kaleci Göktuğ mutlak gole izin vermedi.
İlk yarı golsüz bitti.
48. dakikada Manisa atağında Kağan\'ın sağ kanattan ortasını Bakaki ceza sahasında rövaşatayla ağlara göndermek istedi, top yandan az farkla auta çıktı.
67. dakikada Manisaspor mutlak golden oldu. Perovic\'in ceza sahasının sağından çevirdiği topa Akın\'ın boş pozisyonda volesi üstten auta gitti.
86. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanatta sıfıra kadar inen Aykut\'un ortası Manisaspor defansından sekip ceza sahasının hemen dışındaki Hasan Ayaroğlu\'nun önünde kaldı. Hasan, göğsüyle yumuşattığı topu müthiş bir şutla ağlara yolladı: 0-1.
90+1. dakikada Eskişehirspor 10 kişi kaldı. Henüz 7 dakika önce sarı kart gören Aykut, Alper\'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.
Maç bu skorla sona erdi.

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