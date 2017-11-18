Grandmedical Manisaspor - Elazığspor: 2-1

Manisasporlu taraftarların \"Yönetim istifa\" tezahüratına oyuncu İsmail Haktan tepki gösterdi

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Ramazan Keleş (xx), Soner Maraş (xx), Burak Cansız (xx)

GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Göktuğ (xxx) - Sebaihi (xxx), İsmail Haktan (xx), Abdulkadir (xxx), Perovic (xxx) (Dk. 68 Meye x), Dimov (xx), Mustafa Sevgi (x) (Dk. 45+2 Fahri xx), Berkay (xxx), Asım (xxx), Kağan (xx) (Dk. 54 Zahit xx), Hikmet (xxx)

ELAZIĞSPOR: Soner (x) - Alparslan (xx), Bjarnason (x), Sarpong (x) (Dk. 70 Berk x), Onur (x), Adem (xx), Erman (x), Murat(x) (Dk. 46 Mertan x), Ahmet (xx) (Dk. 74 Soares x), Sezgin (x), Tom (xx)

GOLLER: Dk.12 Sebaihi, Dk. 25 Perovic (Manisaspor), Dk. 90+5 Alparslan (Elazığspor)

SARI KARTLAR: İsmail Haktan, Dimov, Göktuğ, Hikmet (Manisapor), Soner (Elazığspor)

KIRMIZI KART: Dk. 65 Sebaihi (Manisaspor)

TFF 1. Lig 12\'nci hafta maçında Grandmedical Manisaspor, sahasında Elazığspor\'u 2 - 1 mağlup etti.

Eski futbolcusu Makukula\'ya olan 6.5 milyon TL\'lik borcu yüzünden FIFA kanalıyla 6 puanı silinen ve 1 puanla ligin dibine demir atan Grandmedical Manisaspor, konuk ettiği Elazığspor\'u 2-1 yenerek moral buldu.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Sebaihi ve 25. dakikasında Perovic\'in golleriyle 2-0 öne geçen siyah-beyazlılar, 90+5\'te Alparslan\'ın golüne engel olamadı. Manisaspor\'da 65. dakikada ilk golün sahibi Sebaihi kırmızı kart görürken, karşılaşmayı kazanan Ege temsilcisi puanını 4\'e çıkardı. Müsabakanın 27. dakikasında ise ortalık gerildi.

Manisasporlu taraftarların \"Yönetim istifa\" tezahüratına oyuncu İsmail Haktan tepki gösterdi. Tribünlere sus işareti yapan İsmail ıslıklandı. Öfkelenen futbolseverler locada oturan İsmail\'in yakınlarıyla tartıştı. Polisin araya girmesiyle olaylar büyümeden önlenirken, sahayı terk etmek isteyen İsmail\'i takım arkadaşları zor ikna etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

10\'uncu dakikada Elazığspor atağında Ahmet\'in pasıyla buluşan Alparslan\'ın şutunda kaleci Göktuğ gole izin vermedi.

12\'nci dakikada Manisaspor öne geçti. Perovic\'in ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sebaihi düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

25\'inci dakikada Manisaspor farkı 2\'ye çıkardı. Sebaihi\'nin kullandığı köşe atışında arka direkte topa iyi yükselen Perovic kafayla fileleri sarstı: 2-0.

35\'inci dakikada Elazığspor\'da ceza sahası dışından serbest vuruşu kullanan Aparslan\'ın kaleye gönderdiği top kaleci Göktuğ\'da kaldı.

52\'nci dakikada Elmar\'ın pasında Mertan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu kaleye gönderemedi.

57\'nci dakikada İsmail Haktan\'ın ceza sahası içerisinden verdiği pası önünde bulan Peroviç\'in kaleye çektiği sert şut üst direkten geri döndü.

90+5\'te Elazığspor\'un golü geldi. Alparslan frikikten attığı gol sonucu belirledi.