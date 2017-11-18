T24 LogoT24 Logo
Spor

Grandmedical Manisaspor - Elazığspor: 2-1

Manisasporlu taraftarların "Yönetim istifa" tezahüratına oyuncu İsmail Haktan tepki gösterdi İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA) STAT: 19 Mayıs  HAKEMLER: Ramazan Keleş (xx), Soner Maraş (xx), Burak Cansız (xx) GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Göktuğ (xxx) - Sebai

18 Kasım 2017 18:23

Manisasporlu taraftarların \"Yönetim istifa\" tezahüratına oyuncu İsmail Haktan tepki gösterdi

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

STAT: 19 Mayıs 
HAKEMLER: Ramazan Keleş (xx), Soner Maraş (xx), Burak Cansız (xx)
GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Göktuğ (xxx) - Sebaihi (xxx), İsmail Haktan (xx), Abdulkadir (xxx), Perovic (xxx) (Dk. 68 Meye x), Dimov (xx), Mustafa Sevgi (x) (Dk. 45+2 Fahri xx), Berkay (xxx), Asım (xxx), Kağan (xx) (Dk. 54 Zahit xx), Hikmet (xxx)
ELAZIĞSPOR: Soner (x) - Alparslan (xx), Bjarnason (x), Sarpong (x) (Dk. 70 Berk x), Onur (x), Adem (xx), Erman (x), Murat(x) (Dk. 46 Mertan x), Ahmet (xx) (Dk. 74 Soares x), Sezgin (x), Tom (xx)
GOLLER: Dk.12 Sebaihi, Dk. 25 Perovic (Manisaspor), Dk. 90+5 Alparslan (Elazığspor)
SARI KARTLAR: İsmail Haktan, Dimov, Göktuğ, Hikmet (Manisapor), Soner (Elazığspor)
KIRMIZI KART: Dk. 65 Sebaihi (Manisaspor)

TFF 1. Lig 12\'nci hafta maçında Grandmedical Manisaspor, sahasında Elazığspor\'u 2 - 1 mağlup etti.
Eski futbolcusu Makukula\'ya olan 6.5 milyon TL\'lik borcu yüzünden FIFA kanalıyla 6 puanı silinen ve 1 puanla ligin dibine demir atan Grandmedical Manisaspor, konuk ettiği Elazığspor\'u 2-1 yenerek moral buldu.
Karşılaşmanın 12. dakikasında Sebaihi ve 25. dakikasında Perovic\'in golleriyle 2-0 öne geçen siyah-beyazlılar, 90+5\'te Alparslan\'ın golüne engel olamadı. Manisaspor\'da 65. dakikada ilk golün sahibi Sebaihi kırmızı kart görürken, karşılaşmayı kazanan Ege temsilcisi puanını 4\'e çıkardı. Müsabakanın 27. dakikasında ise ortalık gerildi.
Manisasporlu taraftarların \"Yönetim istifa\" tezahüratına oyuncu İsmail Haktan tepki gösterdi. Tribünlere sus işareti yapan İsmail ıslıklandı. Öfkelenen futbolseverler locada oturan İsmail\'in yakınlarıyla tartıştı. Polisin araya girmesiyle olaylar büyümeden önlenirken, sahayı terk etmek isteyen İsmail\'i takım arkadaşları zor ikna etti. 
MAÇTAN DAKİKALAR
10\'uncu dakikada Elazığspor atağında Ahmet\'in pasıyla buluşan Alparslan\'ın şutunda kaleci Göktuğ gole izin vermedi. 
12\'nci dakikada Manisaspor öne geçti. Perovic\'in ara pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sebaihi düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.
25\'inci dakikada Manisaspor farkı 2\'ye çıkardı. Sebaihi\'nin kullandığı köşe atışında arka direkte topa iyi yükselen Perovic kafayla fileleri sarstı: 2-0. 
35\'inci dakikada Elazığspor\'da ceza sahası dışından serbest vuruşu kullanan Aparslan\'ın kaleye gönderdiği top kaleci Göktuğ\'da kaldı. 
52\'nci dakikada Elmar\'ın pasında Mertan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu kaleye gönderemedi. 
57\'nci dakikada İsmail Haktan\'ın ceza sahası içerisinden verdiği pası önünde bulan Peroviç\'in kaleye çektiği sert şut üst direkten geri döndü. 
90+5\'te Elazığspor\'un golü geldi. Alparslan frikikten attığı gol sonucu belirledi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ManisasporluHaktanKILIÇASLANMANİSA DHA STATMayıs  HAKEMLER Ramazan KeleşSoner MaraşBurak CansızMANİSASPOR GöktuğSebaihiAbdulkadirPerovicDkMeyeDimovMustafa SevgiFahriBerkayAsımKağanZahitHikmetSoner

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24