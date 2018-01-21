Grandmedical Manisaspor - Çaykur Rizespor: 0-3

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Emre Malok (xx), Cemal Bingül (xx), Habib Tiryaki (xx)

GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Mehmet (x) - Abdulkadir (x) (Dk. 68 Kaan Miray x), Hüseyin Tok (xx), Hikmet (x), Ümit Yasin(x), Mikic (x), Asım (x), Berk Canbaz (x) (Dk. 24 Alper x), Timur (xx), Perovic (x), Bakaki (x) (Dk. 54 Sebaihi x)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx) - Ramos Junior (xxx), Mehmet (xx) (Dk. 88 Emirhan), Robin (xx), Recep (xx), Galip (xx), Marwane (xx), Samudio (xxx), Süleyman (xx) (Dk. 64 Özgür x), Orhan (xx) (Dk. 77 Koray x), Muric (xxx)

GOLLER: Dk. 72 - Dk. 77 Muric, Dk. 80 Samudio (Ç. Rizespor)

SARI KARTLAR: Mikic (Manisaspor) - Marwane (Ç. Rizespor)

TFF 1\'inci Lig\'de yaşadığı ekonomik sıkıntılar yüzünden kadrosundan birçok futbolcuyu kaybeden düşme hattındaki Grandmedical Manisaspor ikinci devrenin ilk haftasında zirve mücadelesi veren Çaykur Rizespor\'a evinde 3-0 mağlup oldu. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada Çaykur Rizespor son 20 dakikada bulduğu gollerle 3 puanı kaptı. Karadeniz temsilcisinde Vedat Muric 72 ve 77\'nci dakikalarda skoru 2-0 yaparken, son sözü 80\'de Samudio söyledi. Bu sonuçla 11 puanda kalan Manisaspor düşme potasından çıkamadı. Ligdeki 10\'uncu galibiyetini alan Rize ekibi 34 puana yükselip zirve iddiasını sürdürdü.

Dimov, Atiemwen, Berkay, Zahit, Emrullah, İsmail Haktan, Metin gibi isimlerin ayrıldığı Tarzan\'da takımdan ayrılması gündemde olan Perovic ve Mikic, ilk 11\'de forma giydi. Yeni teknik direktör Taner Taşkın da takımla ilk maçına çıktı. Siyah-beyazlı futbolcular, 90 dakikanın bitiş düdüğünün ardından yönetimi protesto etmek için formalarını çıkarıp sahaya bıraktı.

13\'üncü dakikada Çaykur Rizespor atağında Süleyman\'ın kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp auta gitti.

27\'nci dakikada Süleyman\'ın pasında topla buluşan Galip sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla oyun alanını terk etti.

44\'üncü dakikada Manisasporlu Timur\'un kallndığı köşe atışında Mikic kafayı çaktı, ancak top dışarı gitti.

İlk yarı golsüz bitti.

72\'nci dakikada Çaykur Rizespor gol perdesini açtı. Samudio\'nın pasını alan Muric sert bir şutla ağları sarstı: 0-1.

77\'nci dakikada konuk takım golleri ikiledi. Galip’in göğüsle indirdiği topla buluşan Muric\'in şutu bir kez daha filelere gitti: 0-2.

80\'inci dakikada Karadeniz temsilcisi farkı 3\'e çıkardı. Koray’ın ceza sahasına gönderdiği topu iyi kontrol eden Samudio’nun şutunda kaleci Mehmet çaresiz kaldı: 0-3.

Maç bu skorla sonuçlandı.

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