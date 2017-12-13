Grandmedical Manisaspor - Beşiktaş maçının ardından

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş: \"Güzel antrenman oldu\"

Grandmedical Manisaspor Teknik Sorumlusu Cihan: \"Beşiktaş\'a 3 kulvarda, özellikle de Şampiyonlar Ligi\'nde başarı diliyoruz\"

Ergin KARATAŞ / MANİSA, (DHA)

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Grandmedical Manisaspor\'la 1-1 berabere kalarak isimlerini son 16 takım arasına yazdırdıkları maç sonrası, \"Güzel antrenman oldu\" dedi.

Güneş basın toplantısında, \"Genç ve dinamik bir takımla oynadık. Hırslıydılar. Teknik direktör Fatih Tekke, kenardaki hırsını futbolcularına da yansıttı. Bizim için de iyi bir antrenman maçı oldu. Son maçlara oynamayan veya az oynayan oyunculardan yararlanmaya çalıştık. Sonuç olarak 1-1 bitmesi oyunun hakkıydı\" diye konuştu.

Güneş, Şampiyonlar Ligi\'nde Bayern Münih eşleşmesiyle ilgili yorumunun sorulması üzerine ise, \"Maçla ilgili yorum yapmayacağım. Kamuoyu her şeyi konuşuyor. Bizim önümüzde ligde Osmanlıspor maçı var, ona hazırlanacağız. Zamanı gelince bu maça çalışırız\" şeklinde konuştu.

HAMİT CİHAN: \"BEŞİKTAŞ\'A BAŞARILAR\"

Manisaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke\'nin yerine Beşiktaş maçı sonrası açıklama yapan Teknik Sorumlu Hamit Cihan ise, rakiplerine 3 kulvarda birden başarı diledi.

Cihan, \"Kupada ilerleme hedefimiz yoktu. Hedefimiz sporcularımızın bireysel ve takım halindeki performansını görmekti. Eşleşmenin ilk maçında olmaması gereken bir skor vardı. Bu maçta sahada istediklerimizi daha iyi yaptık. Beşiktaş\'a 3 kulvarda, özellikle de Şampiyonlar Ligi\'nde başarı diliyoruz\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şenol Güneş\'in açıklamaları

- Hamit Cihan\'ın açıklamaları

HABER: ERGİN KARATAŞ - KAMERA: NERMİN UÇTU / MANİSA, (DHA)