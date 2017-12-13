Grandmedical Manisaspor - Beşiktaş maçından notlar

Ergin KARATAŞ / MANİSA, (DHA)

Beşiktaş\'ta Süper Lig\'de 23 Ekim\'de Medipol Başakşehir\'le oynanan mücadele sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu\'ndan 6 maç ceza alan Caner Erkin, cezasının bitmesiyle Grandmedical Manisaspor karşısında formasına yeniden kavuştu.

Kupadaki eşleşmenin 28 Kasım\'da oynanan ilk maçını 9-0 gibi farklı bir skorla kazanan Beşiktaş, rövanşa Quaresma, Cenk, Babel, Fabri, Pepe, Adriano gibi as futbolcularını Manisa\'ya getirmedi. Kartal\'da ligde ilk 11\'de şans bulamayan Negredo, Mitrovic, Mustafa Pektemek ve Medel gibi isimler ilk 11\'de oynadı. Aras, bu sezon ilk kez görev aldı.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş; Utku Yuvakıran, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi gibi genç futbolcuları Manisaspor karşısında ilk kez sahaya sürdü. Fabri ve Tolga kadroda yer almazken kaleyi Boyko yerine 20 yaşındaki Utku korudu.

Manisaspor cephesinde teknik direktör Fatih Tekke de ligde fazla şans bulamayan kadroyu, kupada Beşiktaş\'a karşı oynattı. Kaleyi yine siyah-beyazlı rakiple oynanan ilk maçta 9 gol yedikten sonra Vodafone Park\'ı tepkili bir şekilde terk eden Emrullah korudu.

Manisa\'dan ve çevre illerden gelen Beşiktaş taraftarları kendilerine ayrılan Gediz kale arkası tribününde takımlarını coşkulu bir şekilde destekledi. Kapalı tribüne giren birçok Beşiktaşlı da maç başladıktan sonra kale arkasına alındı. Manisaspor taraftarları ise kapalı tribünde yer alırken Spil tarafı kale arkası ile maraton tribün açılmadı.

Karşılaşma öncesi Manisasporlu taraftarlar, Beşiktaş\'ın Şampiyonlar Ligi\'nde eşleştiği rakibi Bayern Münih lehine tezahürat yaptı. Beşiktaşlılar ise ilk maçtaki 9-0\'lık skoru hatırlatan slogan attı. Manisasporlu taraftarlar maç boyunca sık sık kulüp yönetimini istifaya davet etti.