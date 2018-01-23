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Spor

Grandmedical Maninaspor'da Perovic ve Mikic de kaçtı

MANİSA, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de mali sorunları nedeniyle ilk yarıda 9 puanı silinen, devre arasında kadrosundaki pek çok oyuncuyla ve teknik direktör Fatih Tekke'yle vedalaşmak zorunda kalan küme düşme hattındaki Grandmedical Maninaspor'a son darbe Sırp

23 Ocak 2018 15:55

MANİSA, (DHA) - TFF 1\'inci Lig\'de mali sorunları nedeniyle ilk yarıda 9 puanı silinen, devre arasında kadrosundaki pek çok oyuncuyla ve teknik direktör Fatih Tekke\'yle vedalaşmak zorunda kalan küme düşme hattındaki Grandmedical Maninaspor\'a son darbe Sırp oyuncuları Perovic ve Mikic\'ten geldi. Grandmedical Maninaspor\'da takımdan ayrılan Dimov, Atiemwen, Meye, Emrullah, Metin, Berkay, İsmail Haktan, Zahit ve Fahri\'nin ardından Perovic ve Mikic de sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayınladı.
Siyah-beyazlılarda uzun süredir idmanlara çıkmayan Mustafa Sevgi\'nin de sözleşmesini feshedeceği öğrenildi. Uzun süredir istifa çağrılarına direnen Başkan Abdullah Mergen\'in kongre kararı almaya hazırlandığı Manisaspor\'da paralarını alamayan diğer futbolcuların idman boykotu gündemde.

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