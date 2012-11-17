Grand Theft Auto 5'in ilk fragmanı yayınlandı

Grand Theft Auto, beşinci bölümüyle muhteşem bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. Oyunun macera ve şiddet dozu yüksek ikinci fragmanı yayınlandı.

Eser Teker'in GQ'da yer alan haberi şöyle: 2013 yılının en çok beklenen oyunu, suç efsanesi Grand Theft Auto'nun beşinci bölümü önümüzdeki baharda piyasaya çıkıyor. Oyunun yumruklar, patlamalar, hızlı arabalar ve birbirinden güzel kadınlarla dolu ikinci fragmanı yayınlandı. Kahramanlarımız Michael, Franklin ve Trevor ile bu çılgın maceraya atılmak için bekleyeceğimiz zaman giderek azalıyor, heyecanımız ise aynı oranda artıyor.