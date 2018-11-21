Grand Slam'e 7 Judoka katılacak

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Judo Milli Takımı, Japonya\'da düzenlenecek Grand Slam müsabakalarına 7 judoka ile katılacak.

Japonya\'nın Osaka kentinde 23-25 Kasım tarihleri arasında yapılacak Grand Slam müsabakalarında milli takım 7 judoka ile tatamiye çıkacak. 75 ülkeden 170\'i kadın 284\'ü erkek olmak üzere toplam 454 judocu madalya mücadelesi verecek. Türkiye\'yi temsil edecek isimler ve müsabaka programları şu şekilde:

23 Kasım: Kadınlar 52 Kg\'da İrem Korkmaz,

24 Kasım: Kadınlar 63 Kg\'da Büşra Katipoğlu, erkekler: 63 Kg\'da Bilal Çiloğlu, 81 Kg\'da Vedat Albayrak,

25 Kasım: Kadınlar +78\'da Kayra Sayit ve Sebile Akbulut, ve Erkekler: 90 Kg\'da Mikail Özerler.