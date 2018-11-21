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Spor

Grand Slam'e 7 Judoka katılacak

İSTANBUL, (DHA) Türkiye Judo Milli Takımı, Japonya'da düzenlenecek Grand Slam müsabakalarına 7 judoka ile katılacak

21 Kasım 2018 13:46

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Judo Milli Takımı, Japonya\'da düzenlenecek Grand Slam müsabakalarına 7 judoka ile katılacak.
Japonya\'nın Osaka kentinde 23-25 Kasım tarihleri arasında yapılacak Grand Slam müsabakalarında milli takım 7 judoka ile tatamiye çıkacak. 75 ülkeden 170\'i kadın 284\'ü erkek olmak üzere toplam 454 judocu madalya mücadelesi verecek. Türkiye\'yi  temsil edecek isimler ve müsabaka programları şu şekilde:
23 Kasım: Kadınlar 52 Kg\'da İrem Korkmaz,
24 Kasım: Kadınlar 63 Kg\'da Büşra Katipoğlu, erkekler: 63 Kg\'da Bilal Çiloğlu, 81 Kg\'da Vedat Albayrak,
25 Kasım: Kadınlar +78\'da Kayra Sayit ve Sebile Akbulut, ve Erkekler: 90 Kg\'da Mikail Özerler.

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