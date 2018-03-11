Grand Prix Side Yol Bisikleti yarışı yapıldı

Mithat ABAKAN / MANAVGAT(Antalya),(DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 183 kilometrelik Grand Prix Side Yol Bisikleti Yarışı\'nı Kazakistan\'ın Vino Astana takımında Stefan Astafyev kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Manavgat\'ta düzenlenen Grand Prix Side Yol Bisikleti Yarışı 6 ülkeden 13 takım ve 90 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi önünde başlayan yarışta sporcular 183 kilometrelik zorlu parkurda yarıştı. Saat 12.00\'de başlayan ve 4 saat 5 dakikada tamamlanan yarışta birinciliği Kazakistan\'ın Vino Astana takımından Stefan Astafyev, ikinciliği Azerbaycan\'ın Synergy Baku takımından Samir Jabrayilov, üçüncülüğü ise Beyaz Rusya\'nın Mink Cycling takımında Branislav Samailav kazandı. Yarışlarda takım halinde birinci ise Azerbaycan\'ın Synergy Baku takımı oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri Manavgat İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya tarafından verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Starttan görüntüler

- Yarıştan görüntüler

- Finiş

- Ödüllerin verilmesi

(FOTOĞRAFLI)