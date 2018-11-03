Gran Fondo Çeşme'nin kayıt ücretleri bisiklete döndü

Mustafa AKIN / ÇEŞME (İZMİR) (DHA) - Çeşme\'ye iki gün boyunca bisiklet heyecanı ve coşkusu yaşatacak Veloturk Gran Fondo Çeşme\'de öğrencilerin bisiket hayali gerçek oldu. Organizasyon için elde edilen tüm gelirler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün belirlediği ihtiyaç sahibi 140 ilk ve ortaokul öğrencisine hediye bisiklet oldu.

İhtiyaç sahibi öğrencilere hediye bisikletlerinin verildiği etkinliğe Argeus Travel ...Events Sahibi Aydın Ayhan Güney, organizasyon görevlileri, sponsor markalardan temsilciler, Veloturk ekibinden Sarper Günsal, Arda Türkmen, Berkem Ceylan, Aydın Diricanlı ve Umut Duygu\'nun yanı sıra kamu kuruluşlarından temsilciler de katıldı.

VELOTURK GRAN FONDO ÇEŞME YARIN START ALACAK

17 farklı ülkeden sporcunun yarışacağı Veloturk Gran Fondo Çeşme\'nin parkur startları ise yarın saat 08.00 ve 09.00\'da verilecek. 479 sporcunun katılacağı ve 100 kilometre uzunluğunda olacak LAPIERRE parkuru 08.00\'de başlarken, 857 bisikletçinin kayıt olduğu 47 kilometre mesafeli TOYOTA Hybrid parkurunun başlangıç saati ise 09.00 olacak.

Organizasyon aynı gün düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

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