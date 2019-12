Grammy'ye Robert Plant damgası - FOTOGALERİ

Geceye 5 ödül alan Robert Plant ve Alison Krauss ikilisi damga vurdu. Rap şarkıcısı Lil Wayne 4, Coldplay 3 dalda ödül aldıGeceye damgasını, efsanevi İngiliz hard rock grubu Led Zeppelin'in eski vokalisti Robert Plant ve country şarkıcısı Alison Krauss'un oluşturduğu düet vurdu.60 yaşındaki Plant ve 23 yaşındaki Krauss'un "Raising Sand" isimli albümleri, "En İyi Albüm" seçilirken, ikili toplamda 5 ödül aldı.İkili, "Please Read The Letter" şarkılarıyla "Yılın Kaydı", "Rich Woman" şarkılarıyla "En İyi Pop Vokal", "Killing the Blues" şarkılarıyla "En İyi Country Vokal" ve "Raising Sand" albümleriyle "En İyi Folk Albümü" ödüllerinin de sahibi oldu.Robert Plant, ödül töreninde yaptığı konuşmada "şaşkına döndüğünü" belirterek, "bu, pazar günlerini geçirmek için iyi bir yolmuş" dedi.LilWayne8 dalda ödüle aday olan rap şarkıcısı Lil Wayne de gecede 4 ödül kazandı. Wayne, "En İyi Rap Albümü", "En İyi solo Rap Performansı", "En İyi İkili Rap Performansı" ve "En İyi Rap şarkısı" ödülünün sahibi oldu.Coldplayİngiliz Rock grubu Coldplay de 3 dalda Grammy kazandı. Grup, "Viva La Vida" şarkılarıyla "Yılın Şarkısı", "Viva La Vida Or Death And All His Friends" albümleriyle "En İyi Rock Albümü" ve "En iyi Grup Pop Performansı" dallarında ödül aldı.83 yaşındaki Blues şarkıcısı B.B. King de törende "En İyi Geleneksel Blues Albümü" ödülünü aldı. Bu, King'in 15. Grammy ödülü oldu.Açılışta sahne alması planlanan Amerikalı R&B şarkıcısı Rihanna törene katılmadı. Rihanna'nın törende şarkı söyleyemeyeceği son anda duyuruldu.Rihanna ve sevgilisi Chris Brown'un aralarında çıkan tartışmadan ötürü törene katılmadıkları söyleniyor.Los Angeles polisi, Rihanna'nın erkek arkadaşı Amerikalı şarkıcı Chris Brown'un dün sabah arabada bir kadınla tartıştığı, tartışmanın alevlendiği ve kadının şiddete maruz kaldığına dair şikayette bulunulduğunu açıkladı.Kadının şikayeti üzerine aranan Brown'un akşam saatlerinde teslim olduğu bildirildi. Şiddete maruz kalanın Rihanna olup olmadığı henüz bilinmiyor.Törende ödül alan bazı sanatçılar, albümler ve şarkıların listesişöyle:-Yılın Albümü: "Raising Sand" (Robert Plant ve Alison Krauss)-Yılın Kaydı: "Please Read The Letter" (Robert Plant ve Alison Krauss)-Yılın Şarkısı: "Viva La Vida" (Coldplay)-Yılın En İyi Kadın Pop Şarkıcısı: Adele-Yılın En İyi Erkek Pop Şarkıcısı: John Mayer-Yılın En İyi Yeni Sanatçısı: Adele-Yılın En İyi Pop Albümü: Rockferry" (Duffy)-Yılın En İyi Rock Albümü: "Viva La Vida or Death and All His Friends" (Coldplay)-Yılın En İyi Rock Şarkısı: "Girls in Their Summer Clothes" (Bruce Springsteen)-Yılın En İyi Kadın R&B Şarkıcısı: "Superwoman" (Alicia Keys)-Yılın En İyi Erkek R&B Şarkıcısı: "Miss Independent" (Ne-Yo)-Yılın En İyi R&B Albümü: "Jennifer Hudson" (Jennifer Hudson)-Yılın En İyi Rap Albümü ve Rap Şarkıcısı: "Tha Carter III" (Lil Wayne)-Yılın En İyi Caz Albümü: "Loverly" (Cassandra Wilson)