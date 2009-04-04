T24 LogoT24 Logo
Magazin

Grammy’li şarkıcı böbrek arıyor

Ünlü şarkıcı Natalie Cole iki böbreğinin süratle işlevini yitirdiğini ve mutlak böbrek nakli yapılması gerektiğini söyledi

04 Nisan 2009 03:00

Ünlü şarkıcı Natalie Cole iki böbreğinin süratle işlevini yitirdiğini ve mutlak böbrek nakli yapılması gerektiğini belirterek konser vermek için geldiği Milano’da böbrek istedi.

Daha önce CNN’deki ’Larry King Show’ programına çıkarak böbrek hastası olduğunu ve gereken böbreği bulmanın çok uzun süreceğini hatırlatarak, "Bana yardım edin" isteğini konser vermek için geldiği Milano’da tekrarladı. Ünlü şarkıcı Nat King Cole’un kızı olan Natalie, 2008’in Şubat ayında Hepatit C hastalığına yakalanmış ve kemoterapi tedavisi sürecinde iki böbreği çalışamaz hale gelmişti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24