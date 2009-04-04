Grammy’li şarkıcı böbrek arıyor

Ünlü şarkıcı Natalie Cole iki böbreğinin süratle işlevini yitirdiğini ve mutlak böbrek nakli yapılması gerektiğini belirterek konser vermek için geldiği Milano’da böbrek istedi.



Daha önce CNN’deki ’Larry King Show’ programına çıkarak böbrek hastası olduğunu ve gereken böbreği bulmanın çok uzun süreceğini hatırlatarak, "Bana yardım edin" isteğini konser vermek için geldiği Milano’da tekrarladı. Ünlü şarkıcı Nat King Cole’un kızı olan Natalie, 2008’in Şubat ayında Hepatit C hastalığına yakalanmış ve kemoterapi tedavisi sürecinde iki böbreği çalışamaz hale gelmişti.





