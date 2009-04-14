Grammy Ödüllü Spector, cinayetten suçlu bulundu

Grammy Ödüllü Amerikalı müzik yapımcısı Phil Spector, 2003 yılında malikanesinde işlenen bir cinayetten suçlu bulundu.



Los Angeles mahkemesi jürisi, 69 yaşındaki yapımcıyı ikinci dereceden cinayetten suçlu buldu.

Phil Spector, Los Angeles'taki malikanesinde ölü bulunan Lana Clankson adlı bir aktrisin cinayet zanlısı olarak 2003 yılında tutuklanmış, daha sonra 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.



Özellikle 1960'lı ve 1970'li yılların en büyük yapımcısı olarak kabul edilen Spector, John Lennon'dan Tina Turner'a dek birçok ünlü yıldızın yapımcılığını yapmıştı. (aa)