T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Grammy ödüllü şarkıcı Hawkins yaşamını yitirdi

Grammy ödüllü Amerikalı gospel şarkıcısı ve bestecisi Walter Hawkins yaşamını yitirdi.

12 Temmuz 2010 03:00

T24 - Grammy ödüllü Amerikalı gospel şarkıcısı ve bestecisi Walter Hawkins yaşamını yitirdi.

Ünlü şarkıcının ağabeyi Edwin Hawkins, pankreas kanseriyle mücadele eden erkek kardeşinin, California'ya bağlı Ripon'daki evinde 61 yaşında hayata veda ettiğini söyledi.

Siyah Amerikalılara özgü dini müzik yapan ve aynı zamanda papaz olan Walter Hawkins, California Üniversitesinde ilahiyat öğrenimi gördüğü sırada 1972 yılında ilk albümü "Do Your Best"i çıkarmıştı.

Hawkins, 1980'lerde birkaç albüm daha çıkarmış, 1980 yılında "The Lord's Prayer" ile Grammy kazanmıştı. Şarkıcının daha sonra çıkardığı albümler arasında haftalarca gospel müzik listelerinin ilk sırasında kalan "Love Alive III" ve "Love Alive IV" bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24