Grammy ödüllü deneysel pop sanatçısı Sophie Xenon, 34 yaşında hayatını kaybetti

Grammy ödüllü pop sanatçısı ve yapımcı Sophie Xenon, 34 yaşında bir kaza geçirerek hayatını kaybetti.

SOPHIE adıyla bilinen deneysel pop sanatçısı Sophie Xenon'un yapım şirketi, sanatçının "trajik bir kaza" sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Xenon'un dolunayı izlemek için yükseğe tırmandığını ve daha sonra dengesini kaybederek düştüğü belirtildi.

Trans hakları aktivisti Grammy ödüllü Sophie Xenon, 2015 yılında Madonna ile birlikte "Bitch I'm Madonna" single'ı üzerine çalışmıştı. SOPHIE'nin çıkış albümü "Oil of Every Pearl's Un-Insides, "en iyi dans/elektronik albüm" alanında Grammy ödülü almıştı.