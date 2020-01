"Grammy, kilolu olmayı trend haline getirmiş; Lady Gaga ve Rihanna şişmiş de şişmiş"

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen 2018 Grammy Ödülleri ABD'nin New York şehrindeki Madison Square Garden'da düzenlenen törende sahiplerini buldu. Hürriyet yazarı Ömür Gedik, ödül törenine katılan ünlü şarkıcılar Lady Gaga ve Rihanna'nın fazla kilolarına dikkati çekerek, "Artık kimse kilo almaktan korkmasın. Grammy, kilolu olmayı trend haline getirmiş resmen. Lady Gaga ve Rihanna şişmiş de şişmiş" ifadesini kullandı.

Gedik, "Grammy sabahı internet sayfasında 'Rihanna’dan vahşi şov' diye başlık atmıştı. Ben 'kilolu şov' olarak değiştiriyorum

Ömür Gedik'in, "Grammy de #metoo dedi" başlığıyla (30 Ocak 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Grammy ödülleri teve2’den ve Şeyma Subaşı’nın Instagram hikayelerinden canlı olarak yayınlandı ve izlendi.

Yani bu yıl törene ülkemizden de ilgi büyüktü.

Sinema dünyasından sonra müzik dünyası da taciz skandalına karşı yaratılan #metoo hareketine destek verdi.

Kesha, kendisine tacizde bulunduğu ve tecavüz ettiği iddiasıyla prodüktörüne karşı açtığı davanın ardından Grammy canlı yayınında ünlü isimleri de yanına alarak Praying şarkısını #metoo hareketi için söyledi.

Ünlü isimler kırmızı halıya taciz mağdurları için taşıdıkları ve “umut, barış, sempati ve direnişi” simgelediğini söyledikleri beyaz güllerle katıldı.

Lady Gaga ödül alamasa da piyanosuna da kendisiyle aynı kıyafeti giydirdi, hem çaldı hem söyledi.

Sting, törende “Englishman in New York”u söyleyerek şarkının sözlerinin hakkını bir kez daha verdi.

Bruno Mars ve Rihanna dans şovu yaptı.

Hatta kendi dansçılarından bile daha iyi dans ettiler.

Herkes YouTube’da 4.756.589.546 kez tıklanan, radyolarda her beş dakikada bir çalan, farklı dillerde de söylenen Despacito’nun Grammy’yi neden alamadığını tartışa dursun Bruno Mars, Kendrick Lamar ve Jay-Z’yi üzerek ödüllleri aldı.

Mars’ın 1.152.713.470 kez tıklanan That’s What I Like şarkısı “yılın şarkısı” olurken şarkıcı evine 6 Grammy götürdü.

Yani şöyle diyoruz, bu yıl Grammy eşittir Bruno Mars.

Grammy mi Oscar mı?

Müzik dünyası saçma giyiniyor.

Siz çılgın da diyebilirsiniz ama bana bu kadarı da saçma, hatta özensiz geldi.

Grammy’deki kırmızı halıyı izlerken buna bir kez daha emin oldum.

Oscar ve Altın Küre’yle, yani sinema dünyasıyla kıyasladığımda arada bir uçurum var.

Ve bu haliyle müzik dünyası hayli kalitesiz duruyor.

Miley Cyrus ayakkabıları hariç sıradandı.

Lana Del Rey, şık bulanlar olsa da, bence pek klasik ve demode görünüyordu.

Rita Ora ve Katie Holmes siyahlar içinde fena değillerdi.

Göz alıcı ve şık duran Eve’in Naeem Khan imzalı takımını bir kenara koyuyorum.

Bir de kırmızı halıda daha özenli ve göz alıcı olan erkekleri.

Ve Lady Gaga...

“Ben Grammy kazandım” kıyafetini kırmızı halıya giymiş, kuyruğuyla bütün tozları süpürdü.

Kırmızı halısı korkunç da olsa piyanoyu saran bembeyaz sahne kıyafeti hoştu ama hakkını yemeyeyim.

Ve kilolar

Artık kimse kilo almaktan korkmasın.

Grammy, kilolu olmayı trend haline getirmiş resmen.

Lady Gaga ve Rihanna şişmiş de şişmiş.

O kadar dansa ve zıplamaya rağmen hem de.

Hürriyet, Grammy sabahı internet sayfasında “Rihanna’dan vahşi şov” diye başlık atmıştı.

Ben “kilolu şov” olarak değiştiriyorum.

Kilo alınca haklı olarak, kiloda en iyi görünen detaya, göğüs dekoltesine yüklenen bir kıyafet seçmiş Rihanna.

Dünya starları, en önemli ödül töreni öncesinde bile rahatça yemekten vazgeçmeyip, izleyici ve ekran önüne böyle çıkıyorsa sorun kalmamıştır diyebiliriz.

Hepimize afiyet olsun.