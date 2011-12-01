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Kültür-Sanat

Grammy adayları açıklandı

7 dalda aday gösterilen rap şarkıcısı Kanye West, 54. Grammy Ödülleri'nde en çok dalda ödüle aday gösterilen isim oldu.

01 Aralık 2011 02:00

T24 - 7 dalda aday gösterilen rap şarkıcısı Kanye West, 54. Grammy Ödülleri'nde en çok dalda ödüle aday gösterilen isim oldu.


Müzik dünyasının en saygın ödülleri arasında yer alan 54. Grammy Ödülü adayları, ABD'nin Los Angeles kentinde televizyondan yayımlanan, Lady Gaga, Usher ve The Band Perry'nin sahne aldıkları bir konserle açıklandı.


Daha önce 14 Grammy Ödülü kazanmış ünlü rap şarkıcısı Kanye West, 7 dalda ödüle aday gösterilerek Grammy Ödülüne en çok dalda aday gösterilen isim oldu.


İngiliz şarkıcı Adele, R&B sanatçısı Bruno Mars ve Amerikalı alternatif rock grubu Foo Fighters 6 Grammy adaylığı elde ederek en çok Grammy adaylığı elde eden yarışmacılar arasında West'in ardından ikinci sırayı aldı.


En çok Grammy adaylığı elde eden diğer sanatçılar ise her biri 5 Grammy adaylığı kazanan rapçi Lil Wayne ile Skrillex oldu.


Hip-hop sanatçıları ile Lady Gaga, Rhiana ve Katy Perry gibi kadın sanatçıların ilgiyi üstlerine çekmeleri nedeniyle bu yıl verilecek Grammy ödüllerinin önde gelen kategorilerinde geleneksel rock gruplarının kendilerine yer bulamadığı gözlendi.


Ödül kategorilerinin, tüm protestolara karşın 109'dan 78'e indirildiği 54. Grammy Ödülleri, 12 Şubat'ta düzenlenecek ödül töreniyle sahiplerini bulacak.


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