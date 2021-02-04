Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, 410,2 lira ile aylar sonra en düşük seviyeye geriledi. Çeyrek altın 665 lira, cumhuriyet altını da 2 bin 641 liradan satılıyor.

Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından aylar sonra en düşük seviyesi olan 410,2 lirayı gördü.

Çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar?

İstanbul Kapalıçarşı'da 410 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 410,20 liradan, 2 bin 702 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 723 liradan, 374 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 379 liradan, 2 bin 641 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 661 liradan, bin 321 liradan alınan Yarım Ziynet bin 331 liradan ve 660 liradan alınan Çeyrek Ziynet 665 liradan satıldı.